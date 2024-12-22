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信用卡整頓潮還有續集 北富銀明年起五款停止發行

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北報導
信用卡整頓潮，還有續集。信用卡示意圖。 （美聯社）
信用卡整頓潮，還有續集。信用卡示意圖。 （美聯社）

北富銀「元祖級」財神系列卡將在2025年2月起停止申辦新卡，另有四張信用卡也將在2025年起逐月喊停發新卡；兆豐銀、玉山銀合計明年規劃停三張信用卡。加上續清理呆卡，引爆2025年國銀信用卡持續大整頓潮。

北富銀宣布，2025年計五張信用卡將逐月停止申辦新卡，包括富邦數位生活卡明年元旦起喊停新卡申辦、富邦財神系列卡停申辦新卡時間為明年2月1日起，富邦商務卡明年3月1日起、富邦鈦金卡明年4月1日起、富邦銀行卡明年5月1日起，不提供申請新卡，舊有客戶會繼續換發卡片。

北富銀指出，以上五種指定富邦信用卡將在特定日期停發新卡，但客戶原卡權益不受影響，卡友年度換卡、掛失、毀損補發等不受影響。北富銀解釋，這五張信用卡已發行十年以上，產品進入成熟穩定期，發卡量趨緩，考量近年來北富銀依消費者行為使用場景需求，陸續推出富邦J卡、momo卡、好市多卡等，提供卡友多元選擇，營造最佳的食衣住行等跨領域用卡體驗，並推薦卡友選擇最適卡別使用。

兆豐銀生活工場聯名卡與聖德科斯聯名卡，將在2025年元旦起終止發行，兆豐銀說明，合約在2024年底到期，因此明年元旦起終止發行兩張聯名卡，原卡可以繼續使用到卡片效期屆滿，明年元旦起換發經典鈦金卡。

玉山銀在今年11月與2025年開始，因合約到期，分別終止發行旗下統領廣場聯名卡及台北南山廣場聯名卡兩張百貨聯名卡，回歸換發Unicard卡。玉山銀回應，受到業務發展策略改變合作方式，宣布終止統領及台北南山廣場兩張聯名卡，玉山信用卡發卡策略將持續聚焦以滿足顧客需求為核心，並提供差異化支付服務。

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