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高利美元末班車利率衝10% 六業者年底前還有專案可入手

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北報導
2024年底國人想要搭高利美元末班車還有機會，至少六家銀行推出高利美元專案，最高定存利率喊到10％。路透
2024年底國人想要搭高利美元末班車還有機會，至少六家銀行推出高利美元專案，最高定存利率喊到10％。路透

美國聯準會（Fed）最新點陣圖預示2025年可能再降息2碼，2024年底國人想要搭高利美元末班車還有機會，至少六家銀行推出高利美元專案，最高定存利率喊到10％。

市場專案多到年底前喊停，但觀察國銀明年會持續衝刺美元放款，伴隨Fed降息，國人如果想要鎖定高利美元定存，可以提早入手。

滙豐銀針對卓越理財及運籌理財One能戶客戶，推出年底前以非美元貨幣換匯辦理定存，單筆最低3萬美元起，可以享有7天期10％優惠年息，單一客戶最高承作總額度等值100萬美元。

國銀高利美元專案 圖／經濟日報提供
國銀高利美元專案 圖／經濟日報提供

聯邦銀New New Bank數位帳戶存款戶，今年底前於New New Bank以換匯美元新資金承作美元定存1個月期享8%優惠年利率，單筆最低起存金額100美元，每人存款優惠限額2,000美元。

中信銀推出美元高利活動，從12月23日開跑到明年2月14日止，鎖定個人金融的個人戶與企業戶，限臨櫃辦理，且必須匯入存入新資金，定存1個月天期最高可以享有5.2％、3個月5％、6個月4.2％年利率，門檻3萬美元起跳、每一客戶所有天期最高限額100萬美元。

年底前將喊停的渣打銀高利美元專案，針對渣打銀個人戶，如果是新資金存入，可以享有4個月天期4.8％高利定存美元專案，單筆2萬美元起跳，假設單筆起存拉到10萬美元起，可享有4個月天期5％美元定存。

年底前，永豐銀推出美元高利活動，給出兩種天期，分別為3個月與6個月，定存年利率可達4.68％及4.18％，限定臨櫃承作1萬美元起跳，適用對象為自然人，資金來源限定為新資金。

台新銀高利美元專案，到2024年底前，只要是個人金融DBU之自然人客戶，且已完成外幣綜合存款帳戶開立者，並且為「外幣存款新資金」等，單筆承作1,000美元起上，可以享有4個月平均年息4.8%或6個月定存4.6％。

定存 美國聯準會

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