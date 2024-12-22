12月25日ETF創富論壇 專家獻策

根據投信投顧公會統計，我國ETF規模在11月底突破6.3兆元，單是前11月即增加2.5兆元，增幅達65%，足見國人對ETF投資的高度興趣。歲末年終之際，經濟日報於25日舉辦《2025投資論壇 ETF創富大趨勢》，邀請國內六大資產管理公司專家，為投資人剖析明年ETF投資機遇與策略。

《2025投資論壇 ETF創富大趨勢》將於25日在台北寒舍艾美酒店登場，邀請金管會主委彭金隆致詞，並邀請投信投顧公會理事長暨元大投信董事長劉宗聖、國泰投信總經理張雍川、群益投信資深基金經理人謝明志、富邦投信投資策略師徐翊達、復華投信新金融商品部投資經理彭衍翰、統一投信新金融商品發展處資深副總經理張美媛等六位業界資深人士，分別就「2025年ETF趨勢前瞻之機會與挑戰」、「2025年唯一確定趨勢 你不能錯過的AI投資」、「投資高股息ETF 你不能忽略的事」、「聚焦國內外市值型ETF 帶你投資全球頂尖企業」、「善用ETF資產配置 成就人生財富」、「聯準會按下降息鍵 債券ETF投資全攻略」等題目發表專題演講。

ETF投資在全球蔚為趨勢，在台灣更受歡迎，在今年11月規模突破6.3兆元大關，躍居亞洲第三大，增速更是全球第一，而台灣債券ETF規模更已是亞洲第一大、全球第四大。而2025年台灣將再出現新種ETF。

展望2025年，ETF市場勢將百花齊放，而今年吸引資金不斷湧入的高股息ETF、債券ETF接下來的投資策略為何，全新亮相的主動式ETF、 多資產ETF會不會是大黑馬等議題，均將於《2025投資論壇 ETF創富大趨勢》獲得解答。