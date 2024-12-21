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當心詐騙！證交所：未經營任何虛擬貨幣業務及 LINE、抖音帳號

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

針對近來詐騙集團在社群平台冒用臺灣證券交易所及員工名義，要求提供個資或推薦購買金融商品，證交所提醒投資人務必提高警覺，有任何疑慮可打165反詐騙專線，亦可利用證交所「民意信箱」、投資人服務專線求證。

證交所表示，近期接獲多起民眾舉報，有詐騙集團於抖音、臉書等平台，以「台灣證券」員工名義，並以證交所官方網站取信於投資人，要求提供存摺及身分證等個人資料。

證交所嚴正聲明，證交所及所屬員工不會以任何名義邀請加入LINE群組或推薦購買任何金融商品，假投資詐騙案件通常不論是利用何種管道及投資名義接觸民眾，詐騙集團大都會要求加入LINE群組，並不斷洗腦誘騙民眾。若被要求轉帳匯款，務必提高警覺。

證交所分析，詐騙集團有兩大詐騙手法，首先是提供好康工作機會，例如在抖音、臉書等社群平台發布虛擬貨幣認購的工作機會，假冒證交所員工邀請民眾加入LINE官方帳號諮詢，說明目前虛擬貨幣訂單需求越來越多，但每人認購額度有限，要求民眾提供存摺及身分證等個人資料開立虛擬貨幣帳戶，每日會提供訂單及資金讓民眾下單，訂單金額的1%即為薪水。

第二項詐騙手法則是虛假交易程式，即號稱使用某幾款虛擬貨幣的程式就能賺大錢，程式與虛擬貨幣交易所根本一模一樣，偽裝成真正平台，一旦民眾在這些以假亂真的網站上註冊並存入資金或虛擬貨幣，在程式上甚至可以看似有高額獲利，但其實資金已經被詐騙集團騙走。

此外，近期詐騙集團仍持續冒用金管會、證交所名義，偽造保證金收據取信於投資人，假借合法投資顧問或財務顧問公司名義，並聲稱該公司已向證交所交付擔保金，為合法投資機構，可協助代操資金保證獲利，卸下民眾心防後誘騙民眾匯款，藉以詐取資金。

依據刑事警察局提醒，如果一時不察匯出款項，建議第一個動作是把握匯款後的黃金48小時，趕快致電165反詐騙專線或110報案，仍有機會透過警調及金融機構的聯防機制，停止該筆款項被提領或轉匯，以攔阻詐騙資金被匯出。

證交所提醒民眾謹記「防詐5D」，5個Don’t，「不接陌生來電、不點未知連結、不聽投資明牌、不怕莫名威脅、不給個人資料」。

詐騙集團 證交所

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