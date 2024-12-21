玉山金創佳績 八獎項入袋

每兩年舉辦、有金融界奧斯卡之稱的「台灣傑出金融業務菁業獎」昨（20）日舉行第12屆頒獎典禮，玉山金控（2884）作為企業邁向永續最佳夥伴，建置全通路AI智能平台，在人才發展面向打造永續經營的領導梯隊，卓越表現榮獲本屆三項特優、四項優等、一項特別獎共八項大獎，累計歷屆26項特優、15項優等，獲獎總數持續領先金融同業。

玉山金控董事長黃男州表示，菁業獎是一個促進國內金融同業彼此學習、激勵進步與創新的優良平台。玉山自1992年成立以來，就以「玉山成為世界一等的企業公民」為願景持續努力，期望跨越企業經營的三座大山：綜合績效、企業社會責任及永續發展，感謝評審委員肯定玉山在永續、數位及人才面向的努力，頒予「最佳企業金融獎–特優」、「最佳數位金融獎–特優」以及「最佳人力發展獎–特優」三大殊榮。

另外，玉山也獲得「最佳財富管理獎–優等」、「最佳消費金融獎–優等」、「最佳中小企業金融獎–優等」、「最佳海外發展獎–優等」、以及「特別獎：普惠金融獎–防制詐騙」的肯定，玉山金控與玉山銀行會與志同道合夥伴一起努力，以具體行動共同打造充滿希望的美好未來！

永續及數位轉型，是企業發展的重要關鍵，玉山將ESG永續發展融入海內外業務發展、高端客群經營、金融科技及三道防線管理，建構完整的永續金融發展策略，整合跨單位永續新隊型，協助企業客戶邁向永續。

同時打造以人為本的數位金融領導品牌，擁有質量俱佳、超過1,300位的科技聯隊，透過自建系統平台及資料，研發服務、行銷、流程、風控及賦能的五大AI應用，讓金融智能化成為核心競爭優勢。

玉山以長期願景及發展策略，建立永續經營人才梯隊的完整制度，卓越學院以領導發展、策略思維與管理、科技創新與永續發展、國際經營與成長四大主軸，培育現在及未來的領導梯隊，結合國內外頂尖大學、各領域傑出企業家及世界級顧問，提升經理人持續創新和永續發展的視野與高度。

此外，結合金融電信反詐騙，建立完整的防詐體系，守護顧客資產。從台灣邁向亞洲，玉山堅守金融核心價值，接軌國際制度，為顧客創造價值，邁向永續經營。