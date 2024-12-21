中信銀 再奪菁業獎大滿貫

享有「金融界奧斯卡」美譽的第12屆台灣傑出金融業務菁業獎昨（20）日舉行頒獎典禮，中國信託銀行刷新紀錄，為臺灣唯一橫跨四年、連續兩屆唯一提報獎項皆全數獲獎的大滿貫金融業者。

中信銀本屆榮獲八大獎，包含二項特優、五項優等，以及一項特別獎，再度刷新臺灣金融業於菁業獎的獲獎紀錄，樹立臺灣金融新典範。

兩年一度的菁業獎頒獎典禮昨天於金融研訓院菁業堂舉行，中信銀董事長陳佳文、總經理楊銘祥率領團隊出席領獎。

陳佳文表示，中信銀連續兩屆創下提報獎項全數獲獎的大滿貫紀錄，顯見中信銀業務獲得高度肯定。

陳佳文指出，作為臺灣最國際化的金融機構，中國信託前瞻海外布局，於14個國家及地區設有超過370處據點，聚焦大中華、日本、北美及東南亞，積極發展各區域特色，堅實海外競爭力，成為企業實現全球布局戰略的最佳夥伴，秉持客戶在哪裡、中國信託就在哪裡的精神，中國信託陪伴客戶成長茁壯，榮獲「最佳海外發展獎」特優。

中信銀三度連霸「最佳法人信託金融獎」特優，楊銘祥說明，中信銀信託業務發展超過30年，打造跨境、跨業、跨領域之法人信託平臺，提供完整的信託產品線、對接國際市場的保管銀行業務及數位化股務代理服務。

中信銀於高達163件參選案件中脫穎而出，勇奪「最佳海外發展獎」、「最佳法人信託金融獎」二項特優，更一舉囊括「最佳綠色金融專案獎（一般金融組）」、「最佳企業金融獎」、「最佳財富管理獎」、「最佳數位金融獎」及「最佳消費金融獎」五項優等。

中信銀近年積極以科技金融布建「智能防詐安全網」，包括「迎賓識詐」、「關懷堵詐」、「櫃檯阻詐」三道「神盾聯防機制」，積極與內政部警政署、臺灣高等檢察署等主管機關合作，應用大數據資料分析歸納防詐表徵，打造詐騙預警偵測機制與阻詐防護網，2023年新增警示帳戶數較2022年減少近25%，獲頒「特別獎─普惠金融推動獎（防制詐騙）」。

身為臺灣最大民營銀行，中信銀於獲利、客戶數及多項業務市占率皆名列前茅，近年更積極投入綠色能源產業，主辦及參與多起離岸風電專案融資主辦及本國財顧，榮獲本屆「最佳綠色金融專案獎（一般金融組）」及「最佳企業金融獎」優等。

中信銀擴大私人銀行業務團隊，滿足高資產私人理財客群跨境理財需求，獲頒「最佳財富管理獎」優等。分行服務則透過數位科技，加速作業流程增進效率，將全臺154家中信銀行分行打造為綠色智能服務平臺，獲頒「最佳數位金融獎」優等。延伸數位金融服務，中信銀日前攜手國營臺灣鐵路，導入數據及金融科技工具，將傳統自動售票機及現金付款翻轉為可接受13種行動支付的新式售票系統，勇奪「最佳消費金融獎」優等。