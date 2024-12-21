壽險業今年發債逾2,000億

大型壽險接力發債籌資。全球人壽昨（20）日公告，擬以公開募集方式發行10年期無擔保累積次順位公司債，發行總額上限為100億元，利率不超過4.5%，發債主要是為強化財務結構和資本適足率，以及接軌新一代清償能力制度（ICS）的自有資本提升。

據統計，今年以來計有國泰、富邦、南山、新光、凱基、三商美邦人壽公告發行次債籌資，加上全球人壽已是第七家，壽險業今年發債規模首度突破2,000億元、創下歷史新高。今年發債額度最高是國泰人壽的800億元，其次是富邦人壽的750億元，第三為南山人壽300億元。

全球人壽董事會決議，擬以公開募集方式發行10年期無擔保累積次順位公司債，發行總額上限為100億元，視市場行情及客觀情勢於2025年底前一次或分次發行。至於發行利率，為增加發債彈性，以因應債券市場變化，授權董事長視發行時市場狀況，以不超過4.5%核定。