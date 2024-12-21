金融三業獲利衝兆元大關 中信銀、玉山金樂觀明年景氣

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
金融三業今年獲利衝向兆元大關、可望締造新猷。聯合報系資料照
金融三業今年獲利衝向兆元大關、可望締造新猷。聯合報系資料照

金融三業今年獲利衝向兆元大關、可望締造新猷，展望明年景氣，玉山金（2884）董事長黃男州昨（20）日直言變數多，但動盪之中金融業應可穩健向前；中信銀行董事長陳佳文則表示，獲利應會維持穩定，另考量美國對台灣貿易和投資變得愈趨重要，中信銀擬加大投資美國。

黃男州昨天出席第12屆台灣傑出金融業務菁業獎典禮，受訪指出，2025年波動大，準總統川普明年上任，競選政見如關稅政策實際執行情況，以及聯準會降息步調開始放緩等皆存有變數。明年預估經濟成長率也有3%，動盪之中穩健往前走，金融業明年應可穩健向前，惟風險與機會並存。

金融高層看明年景氣
金融高層看明年景氣

美國準總統川普強調「讓美國再次偉大」，對於美國是否為中信未來海外發展重點，陳佳文指出，目前布局美國雖不是最重要，但美國對台灣貿易和投資變得愈來愈重要，「所以我們對美國應該會加大投資」。

陳佳文強調，中信銀今年海外獲利逾200億元，占全行獲利36%。他提到在早期規模還很小時，鑑於國內銀行過多導致價格競爭，就擬定海外發展策略為重點。中信已布局了20年，近年環境改變，台商因政經情勢供應鏈必須移轉到東南亞，包括越南、印尼及泰國都是中信有據點之處，另一部分移轉到美國和日本，因此這幾年海外布局剛好用得上。例如台積電到熊本、亞利桑那州設廠，「我們都有幫了一點小忙」。

他說，國際業務本來是很難發展，中信主力一直是台商，國際業務最重要的核心為台商客戶，因對台商了解，不論到香港、新加坡或泰國，服務都能延續，因此獲得台商信賴。

此外，對於近期國內出現首樁金控合意併購案，黃男州受訪時表示，併購是市場自然機制，玉山覺得合意併購在金融業是較合適的方式，畢竟彼此都有清楚了解且合作，但市場也要留著非合意併購，這是市場力量，讓經營者兢兢業業自己經營好。玉山會做長期準備，如果有機會來敲門時要把握機會，但併購有時看緣分，玉山把自己準備好，自我有機成長永遠是最大主軸。

中信銀行 台商 美國

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