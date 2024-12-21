台幣爆量貶 周跌1.83角

美國聯準會明年降息步調恐進一步放緩，震驚國內外金融市場；台股昨（20）日大跌，新台幣匯率跟著溜滑梯、盤中一度失守32.7字頭，終場貶值2.3分、收在32.691元，連兩貶並為四個半月新低，匯市交投超熱絡，一日爆出20.93億美元成交巨量。

中央銀行統計顯示，新台幣匯率連兩天累計貶值2.1角；過去一周，新台幣匯率貶值1.83角，貶幅為0.56%。

央行資料指出，美元指數昨天上漲0.16%，主要亞幣升貶互見；其中，日圓匯率與新台幣匯率貶值，星元、韓元與人民幣匯率升值。數據顯示，日圓匯率昨天貶值0.23%、表現最弱勢，新台幣匯率貶幅0.07%，仍相對穩定。

另外，星元匯率昨天強升0.21%，台灣主要貿易對手國貨幣韓元升值0.03%，人民幣匯率微幅升值0.01%。

匯銀主管指出，美國聯準會「現鷹爪」，拖累台股重挫，終場大跌422點，以22,510點報收；證交所統計顯示，外資昨天瘋狂賣超逾480億元，資金也持續匯出，但匯價貶破32.7字頭後，吸引一票出口商進場拋匯，使新台幣匯率貶幅收斂。

最新利率點狀圖顯示，聯準會預計明年基準利率將降至3.9%，暗示將降息2碼，較9月預測的降息4碼，幅度大砍一半。聯準會預計2026年利率將降至3.4%，高於先前預測的2.9%。預計到2027年，利率將從先前的2.9%升至3.1%。

匯銀主管說，「超級央行周」落幕後，新台幣匯率將跟隨主要亞幣走勢波動，預估短期內，新台幣匯率將維持32.2~32.8元區間震盪。