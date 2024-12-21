蛇年套幣 網購登記再抽籤

中央銀行蛇年生肖套幣減量發行，限量8萬套，網路預購及臨櫃銷售各配售4萬套，每套售價1900元，與龍年相同，但改善網路購買方式，去年先登記先贏而且每人可買10套，蛇年改成先登記再抽籤，而且每人登記上限5套。設計還有小改版，與舊板比較起來好看不少。

蛇年生肖套幣採銀幣及銅合金幣各1枚組合成套，銀幣面額100元、銅合金幣面額10元。銀幣含銀1英兩，正面以局部鍍金的「蛇」圖樣為主題，背面是彰化鹿港為慶祝端午節所舉辦的國際龍舟錦標賽；銅合金幣正面以「百步蛇護卵」為主構圖，背面則為部分上彩的「荷花」。

蛇年生肖套幣20日起可上網登記預購，購買上限為5套，每人限申購一次，數量如果超過網路預購配額4萬套，就電腦抽籤，27日晚上6點前公告中籤名單。

中籤名單公布後同時開放繳款，央行提醒，如果未全額繳款，網路預購就會失敗，例如網路預購登記2套，但只繳了1套的錢，這筆預購單就作廢。

明年1月9日起台銀各分行將開放臨櫃購買，每人每次限購2套，臨櫃銷售配額共4萬套。央行表示，雖然現在網購很方便，但還是要提供實體通路，方便民眾購買。