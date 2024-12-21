聽新聞
0:00 / 0:00

蛇年套幣 網購登記再抽籤

聯合報／ 記者陳儷方／台北報導
央行「乙巳蛇年生肖紀念套幣」20日起可上網登記預購，購買上限為5套，每人限申購一次。記者蘇健忠／攝影
央行「乙巳蛇年生肖紀念套幣」20日起可上網登記預購，購買上限為5套，每人限申購一次。記者蘇健忠／攝影

中央銀行蛇年生肖套幣減量發行，限量8萬套，網路預購及臨櫃銷售各配售4萬套，每套售價1900元，與龍年相同，但改善網路購買方式，去年先登記先贏而且每人可買10套，蛇年改成先登記再抽籤，而且每人登記上限5套。設計還有小改版，與舊板比較起來好看不少。

蛇年生肖套幣採銀幣及銅合金幣各1枚組合成套，銀幣面額100元、銅合金幣面額10元。銀幣含銀1英兩，正面以局部鍍金的「蛇」圖樣為主題，背面是彰化鹿港為慶祝端午節所舉辦的國際龍舟錦標賽；銅合金幣正面以「百步蛇護卵」為主構圖，背面則為部分上彩的「荷花」。

蛇年生肖套幣20日起可上網登記預購，購買上限為5套，每人限申購一次，數量如果超過網路預購配額4萬套，就電腦抽籤，27日晚上6點前公告中籤名單。

中籤名單公布後同時開放繳款，央行提醒，如果未全額繳款，網路預購就會失敗，例如網路預購登記2套，但只繳了1套的錢，這筆預購單就作廢。

明年1月9日起台銀各分行將開放臨櫃購買，每人每次限購2套，臨櫃銷售配額共4萬套。央行表示，雖然現在網購很方便，但還是要提供實體通路，方便民眾購買。

生肖 網路 蛇年

延伸閱讀

2025蛇年終於熬出頭！屬狗苦盡甘來、兩生肖要廣結善緣

限量8萬套！央行蛇年套幣即日起開放網路預購

為人謙虛、深藏不露！但真本事卻很驚人的3大生肖

青蛇年四生肖「犯太歲」！蛇別冒進、豬會破財、兩生肖壓力山大

相關新聞

蛇年套幣 網購登記再抽籤

中央銀行蛇年生肖套幣減量發行，限量8萬套，網路預購及臨櫃銷售各配售4萬套，每套售價1900元，與龍年相同，但改善網路購買...

中信金融園區敲響耶誕平安鐘 戶外滑冰邀民眾免費入場

耶誕節即將到來，平安鐘聲響徹中國信託金融園區。中國信託商業銀行（簡稱「中信銀行」）20日邀請近千位客戶、台北市南港居民及...

玉山金董座看2025年整併可能性：自我成長機會大於併購

玉山金控董事長黃男州今（20）日出席菁業獎頒獎典禮，針對明年景氣，他指出，2025年會是波動較大的一年，特別是很多政策尚...

看好台美關係深化 中信銀董座：明年將加碼美國投資

中信銀董事長陳佳文今（20）日出席菁業獎頒獎典禮會後受訪指出，今年中信銀海外獲利已高達200億元，大約占總獲利比重36%...

央行為何決定利率「連四凍」？重量級常務理事這麼說

央行周四召開理監事會議，利率「連四凍」，不跟進歐美降息，為何如此？身為央行常務理事的台灣金融研訓院董事長雷仲達今（12）...

股匯雙挫 新台幣連2貶收32.691元

美國聯準會（Fed）明年降息速度恐放緩，引發市場震盪，新台幣今天也一度貶破32.7元，新台幣兌美元今天收盤收32.691...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。