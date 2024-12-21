聽新聞
0:00 / 0:00
蛇年套幣 網購登記再抽籤
中央銀行蛇年生肖套幣減量發行，限量8萬套，網路預購及臨櫃銷售各配售4萬套，每套售價1900元，與龍年相同，但改善網路購買方式，去年先登記先贏而且每人可買10套，蛇年改成先登記再抽籤，而且每人登記上限5套。設計還有小改版，與舊板比較起來好看不少。
蛇年生肖套幣採銀幣及銅合金幣各1枚組合成套，銀幣面額100元、銅合金幣面額10元。銀幣含銀1英兩，正面以局部鍍金的「蛇」圖樣為主題，背面是彰化鹿港為慶祝端午節所舉辦的國際龍舟錦標賽；銅合金幣正面以「百步蛇護卵」為主構圖，背面則為部分上彩的「荷花」。
蛇年生肖套幣20日起可上網登記預購，購買上限為5套，每人限申購一次，數量如果超過網路預購配額4萬套，就電腦抽籤，27日晚上6點前公告中籤名單。
中籤名單公布後同時開放繳款，央行提醒，如果未全額繳款，網路預購就會失敗，例如網路預購登記2套，但只繳了1套的錢，這筆預購單就作廢。
明年1月9日起台銀各分行將開放臨櫃購買，每人每次限購2套，臨櫃銷售配額共4萬套。央行表示，雖然現在網購很方便，但還是要提供實體通路，方便民眾購買。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言