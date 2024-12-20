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新南向新大陸 銀行公會12月率團參訪印度

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

國銀新南向目光投向印度。銀行公會偕同台灣金融研訓院本月率多家銀行業者赴印度考察，拜會當地央行及國家支付公司，並前往古吉拉特邦金融特區參訪，作為未來設點評估參考。早前已決定前往印度設立分行的中信銀亦有參與此行。

印度設有古吉拉特邦金融特區，據了解，近年積極透過印度台北協會向台灣金融機構招手。銀行公會、台灣金融研訓院12月初率金融同業赴印度新德里、孟買及該金融特區考察，包括國泰世華、台北富邦、中信、臺銀、兆豐銀、永豐銀及悠遊卡公司等均有參與。

金融研訓院董事長雷仲達20日出席菁業獎活動時受訪表示，此行去印度主要拜訪央行及國家支付公司，支付方面印度做得很好。另，古吉拉特邦金融特區希望鼓勵更多台灣金融機構進駐設點，因此與金融同業前往拜會，了解相關優惠條件及管理方式。

雷仲達指出，有些銀行事先已經決定要去，有些正根據對方條件評估中。印度這幾年經濟成長有目共睹，市場商機亦多，近年我國與印度關係改善，銀行前往設點一方面服務台商，一方面促進兩國間合作。

今年繼北富銀獲金管會同意申設印度孟買分行之後，中信8月間也決定申設印度古吉拉特邦金融特區（GIFT City）分行。中信在印度已經擁有新德里分行與斯里伯魯德分行。另據了解，玉山銀也在評估中。

中信銀 印度 考察

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