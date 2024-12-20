北富銀榮獲「菁業獎」三大獎 金融創新貢獻備受肯定

由金融監督管理委員會、農業部指導，金融研訓院與銀行公會等單位共同主辦的「第十二屆台灣傑出金融業務菁業獎」，20日舉辦頒獎典禮，台北富邦銀行憑藉在風險管理、綠能永續及詐騙防制方面的亮眼成績，榮獲「最佳風險管理獎」特優、「最佳綠色金融專案獎」優等與「普惠金融推動獎–防制詐騙（一般金融組）」特別獎，表彰北富銀在金融領域的創新與貢獻。

在風險管理上，為強化對衍生性金融商品的評價及控管，北富銀累積開發14個評價模型，涵蓋匯率、利率、商品等六大類，共計46種衍生性商品，成為俱備100%上架複雜型商品之自行評價能力的銀行，並針對模型制定主動監控機制，能每日檢核及自動偵測模型異常，維持風險衡量的正確性。北富銀是國內首家採用內部模型法衡量銀行簿利率風險（IRRBB）的銀行，也是首批有能力控管OTC衍生性金融商品期初保證金（SIMM）的銀行之一。此外，亦發展KYC/KYP量化風險之機器學習模型，落實客戶風險配適，以更高效公允的方式完善風險管理，從參選機構中脫穎而出，榮獲「最佳風險管理獎」特優。

面對全球氣候變遷挑戰，金融機構扮演著關鍵角色，北富銀結合創新思維發展綠色金融新商業模式，長期透過專責團隊在業務、產品及風控面向分工協作，將永續理念內化為銀行的核心能力，並透過積極與企業議合及統籌主辦綠色貸款，引領企業向2050年淨零排放目標邁進。目前北富銀所主辦之七大太陽能聯貸專案，每件案場皆超過100MW發電裝置，總裝置容量達1,080MW，年產綠電量超過10億度，等同減少碳排放相當於5,100座大安森林公園年吸附量。而截至2024年9月，北富銀整體綠色投融資金額已超過6,000億元，更計畫在2030年突破8,000億元，全力協助企業實現低碳轉型目標。

此外，有感於中小企業在綠色轉型時，常遇到資金及專業上的瓶頸，北富銀自2023年底就結合經濟部「低碳智慧納管專案」，協助中小企業完成專案貸款申請，讓企業有更多資源進行低碳及智慧轉型，截至今年11月底，已協助超過600家中小企業完成申請，貸款金額累積超過100億元，展現北富銀對促進綠色金融發展的貢獻，獲得「最佳綠色金融專案獎」優等肯定。

近年詐騙猖獗，為強化詐騙防制，北富銀與內政部警政署刑事警察局合作開發「鷹眼識詐模型」，並在金管會指導下，偕同刑事警察局銀與全國34家金融機構成立「鷹眼聯盟」，創下臺灣警政史上公私部門大規模合作的先例，透過聯盟銀行之間的資訊共享，有效提高防詐效能。

「鷹眼識詐模型」自2022年7月上線以來，全行異常帳戶識別準確率提高559倍，讓詐騙預警時間大幅縮短，最早在詐騙發生前三個月即可偵測到異常交易，助大眾避免詐騙陷阱，守護社會與金融秩序的穩定，獲得「普惠金融推動獎–防制詐騙（一般金融組）」特別獎殊榮。

「菁業獎」以公正嚴謹的評審機制，甄選出業界最具代表性的優秀機構，自創設以來即受到各界高度認可，參加徵選件數屢創新高，堪稱金融界的「奧斯卡獎」。北富銀風控長蔡永原表示，此次榮獲三項大獎，不僅體現北富銀在風險管理、綠色金融以及金融安全防線領域的堅實實力，更激勵全體同仁持續創新。未來，北富銀將繼續砥礪前行，深化服務品質、實踐企業責任，為客戶與社會創造更多價值。