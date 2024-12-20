金融界奧斯卡《菁業獎》揭曉 國泰世華銀行勇奪五大獎

享有「金融界奧斯卡」美譽、兩年一度舉辦的《菁業獎》，20日盛大舉辦頒獎典禮。國泰世華銀行憑藉卓越的金融專業與創新能力，一口氣勇奪五大獎項，包含最高榮譽的「最佳個人信託金融獎」特優、「最佳綠色金融專案獎」特優，同時也獲得「最佳財富管理獎」優等、「最佳消費金融獎」優等，以及「普惠金融推動獎-防制詐騙」特別獎。

國泰世華銀行總經理李偉正表示，2024年各項業務均健全成長下，不僅獲利再創新高，包含國內最具指標性大獎之一的《菁業獎》在內，國泰世華銀行在海內外已榮獲近百座獎項肯定。展望未來，國泰世華銀行將持續以穩健的經營步伐，致力打造完善的金融服務與產品，實踐企業社會責任，並專注推動防詐教育、完善阻詐技術，攜手社會共建美好未來。

國泰世華銀行是唯一六度蟬聯《菁業獎》信託獎項的金融機構。為解決高齡詐騙及失能失智後財產管理的困境，國泰世華銀行結合「投資理財」與「安養照顧」，推出全台首創的「自由自債預約信託」。透過預先約定交付信託的機制，簽約當下無須立即交付信託財產，可持續投資以累積資產，待日後生活無法自理時，再由銀行將外幣債券投資部位移轉至信託，以支應醫療照護需求，保障財產安全。此外，以出資額形式成立的「有限公司」為台灣經濟發展骨幹，針對中小企業主的傳承需求，國泰世華銀行也是目前唯一受理「出資額信託」的民營銀行，透過信託力助企業永續經營。

在永續發展領域，國泰世華銀行內外並進，全面落實綠色轉型，如導入綠電機制、選用綠建材裝修，及運用分行外空地支持綠色運具發展等，在內部營運中發揚永續精神，快步邁向2050年淨零碳排的目標。同時，國泰世華銀行亦深耕各式永續商品，並打造亞洲唯一的永續績效連結薪轉，依照企業客戶營運需求，提供客製化的綠色金融解決方案，透過資金引導企業客戶強化淨零轉型能力，共同發展低碳經濟。同時，國泰世華銀行亦積極串聯產、官、學界，如攜手全球最大環境揭露組織CDP、工研院和金屬工業研究發展中心等權威機構，致力輔導產業建構碳盤查能力，完善減碳技術，並積極推廣議合。全方位的好表現，幫助國泰世華銀行勇奪「最佳綠色金融專案獎」特優。

在財富管理領域，國泰世華銀行運用AI大數據技術，將「客群細緻化」，深入分析客戶需求，精準提供客製化的產品、服務及權益組合。同時，為協助客戶因應快速波動的市場，近年來攜手多家全球資產管理機構，提供全球市場洞察並引進國際級投資商品，搭配在地化的精準分析，協助客戶平衡收益與風險；同時，持續推動多元金融教育方案，傳遞理財知識，提升全體民眾的財務素養，邁向財務健康，獲頒「最佳財富管理獎」優等。

為加快房屋貸款服務流程，國泰世華銀行打造「智能房屋貸款服務」，可分析並快速判讀客戶的刷卡行為、存款及理財偏好等數據，據此規劃客製化的貸款諮詢方案，同時減少紙本文件，成為全台首例獲得環保署「碳標籤」和「減碳標籤」雙重認證的房貸服務。此外，為快速識別房貸偽冒案件，國泰世華銀行建置智能風控系統，可完整呈現不同房貸申請案件間的關聯性，提升風險評估精準度，獲頒「最佳消費金融獎」優等。

國泰世華銀行憑藉AI與大數據技術，打造「國泰盾」風險偵測平台，全面涵蓋詐騙犯罪歷程，能即時偵測不法意圖開戶與詐騙不法金流操作，實現跨場景風險聯防，有效協助第一線同仁快速應對。該平台大幅提升阻詐效率與金融服務的安全性，成為守護客戶資產的重要屏障。憑此創新技術，國泰世華銀行榮獲《菁業獎》首度設立的「普惠金融推動獎-防制詐騙」特別獎，展現國泰世華銀行作為金融業領航者在防詐領域的卓越貢獻。

展望未來，國泰世華銀行將以「永續發展」為核心，以「數位」與「智能」作為兩大驅動力，持續提供更便捷、更全面、更安全的金融服務，引領金融業邁向新高度。