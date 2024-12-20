金管會專案金檢揪缺失 3家保經合計挨罰300萬
先前美國高利率讓銀保通路業績急凍，傳統保經代隨之崛起，為防招攬爭議，金管會今年對保經發動專案金檢，並於今天開罰精聯保經新台幣150萬元、華瀚保經90萬元及永旭保經60萬元，3家保經合計挨罰300萬元。
金管會保險局今天公告，精聯保經涉及3項缺失，包括將佣酬支付給非要保書所載業務員、未落實執行確認消費者對保險商品適合度及辦理電訪作業缺失，對此合計開罰150萬元罰鍰並處糾正及限期1個月改正。
華瀚保經涉及辦理電訪作業缺失、照會作業缺失、未落實執行內部訂定的保戶申訴作業規範等，且2023年度稽核報告未將洗錢作業納入查核，亦未列示各查核項目具體查核結果，保險局對此開罰90萬元並處3項限期1個月改正。
永旭保經對保戶投保後短期內即辦理他張保單解約，涉以解約資金購買新契約者，未建立檢核機制，也未落實執行確認消費者對保險商品適合度，保險局對此開罰60萬元。
自2023年起，美國一度暴風升息推高債券吸引力，銀保通路銷售動能急凍，傳統保經代隨之崛起，讓保經業績寫新高，保經業務員人數同步衝上高峰，為避免招攬衍生爭議，金管會今年首季對保經發動大規模專案金檢，金檢家數超過10家。
今天吃下罰單的3家保經，均在金管會今年專案金檢遭檢出缺失，後續不排除尚有其餘保經挨罰。
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