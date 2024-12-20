台新獲菁業獎「最佳消費金融」、「最佳財富管理」兩大獎

堪稱台灣金融界奧斯卡的「台灣傑出金融業菁業獎」於20日舉行第12屆頒獎典禮。台新銀行本屆以「台新智慧好夥伴，完善智匯生態圈」及「台新銀行財富管理，認真、專業、懂您」兩項專案，獲頒「最佳財富管理」及「最佳消費金融」優等殊榮，展現出台新（2887）持續強化AI技術應用，優化客戶體驗，並引領數位轉型潮流，從眾多參賽作品中脫穎而出。

台灣金融研訓院主辦的菁業獎兩年舉辦一次，是國內金融界榮譽典範中的領先指標，今年邁入第12屆，為金融界關注焦點，競爭空前激烈，今年共計79家金融機構提出163件案例，參選家數及件數均再創歷屆新高。歷經3個月激烈評選，台新銀行摘下「最佳財富管理獎」優等；以及「最佳消費金融獎」優等兩大獎，凸顯創新、前瞻的優異表現獲得肯定。

台新此次獲頒「最佳財富管理」優等，顯示台新積極結合數位平台與人工智慧，全面升級財富管理服務獲得肯定。台新透過人機協作推出「智慧投組管理系統」，運用客戶偏好預測模型與大數據分析，為客戶量身訂製符合其人生階段、投資目的與風險適配之個人化投資組合建議，涵蓋基金、ETF、保險等多元資產，實現全方位財富配置，再搭配人工智慧輔助工具，協助理專進行銷售管理，大幅度提升財富管理效率。台新銀行財富管理更以細緻化的分群經營，針對不同世代需求，提供跨世代的服務，內容從年輕世代所需的便捷數位服務，到高齡者信託照顧與傳承服務，再到高資產退休族群所需的金流保障、資產增值、退休規劃等跨階段的服務，以及境內外資產的跨國界服務，充分滿足全客群所需。

在數位銀行方面，獲頒「最佳消費金融獎」獎，台新銀行整合網路與行動銀行、ATM及行動支付等多項服務，滿足客戶於理財及旅遊不同層面的外匯需求。理財服務上，提供便捷線上換匯服務，客戶可設定「到價通知」，即時掌握最佳匯率時機。對於具大額換匯需求的客戶，推出線上「大額換匯」與「外匯速Go易」服務，免去親臨分行的不便，此外，為了滿足小額跨境匯款的客戶需求，台新創新推出「台新易匯通」服務，為客戶提供更加方便快速且手續費優惠的全額到帳服務。同時為滿足外幣現鈔使用需求，台新於全臺設置了布建最多外幣ATM的銀行，除各分行外，更進駐全家便利商店、OK超商，便於客戶隨時提領外幣。此外，來台外國旅客可透過台新ATM跨國提款，或於台新特約商店使用電子支付，全方位滿足旅途中不同的付款需求。

台新表示，為感謝廣大客戶陪伴台新一同成長，即日起推出「外幣達人召集令」活動，只要完成外幣任務即可獲得台新Point 1,000點抽獎機會，名額有限。