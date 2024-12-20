中信銀今年拿下菁業獎八大獎項

享有「金融界奧斯卡」美譽的第十二屆台灣傑出金融業務菁業獎今日舉行頒獎典禮，中信銀行刷新紀錄，為台灣唯一橫跨四年、連續兩屆唯一提報獎項皆全數獲獎的大滿貫金融業者，此次中國信託銀行拿下8大獎項，包含2項特優、5項優等，以及防制詐騙特別貢獻獎，再度刷新金融業於菁業獎獲獎紀錄。

中信銀行更由董事長陳佳文、總經理楊銘祥雙雙率領團隊出席領獎。陳佳文表示，中信銀行連續兩屆創下提報獎項全數獲獎的大滿貫紀錄，顯見中信銀行業務獲得高度肯定，感謝客戶支持及主辦單位。

陳佳文也指出，作為台灣最國際化的金融機構，中國信託前瞻海外布局，於14個國家及地區設有超過370處據點，聚焦大中華、日本、北美及東南亞，積極發展各區域特色，堅實海外競爭力，成為企業實現全球布局戰略的最佳夥伴，秉持客戶在哪裡、中國信託就在哪裡的精神，中國信託陪伴客戶成長茁壯，擘劃並深耕國際金融版圖，因而榮獲「最佳海外發展獎」特優。

值得一提的是，中信銀行三度連霸「最佳法人信託金融獎」特優，楊銘祥說明，中信銀行信託業務發展超過30年，打造跨境、跨業、跨領域的法人信託平台，提供完整信託產品線、對接國際市場的保管銀行業務及數位化股務代理服務，因此得以打敗群雄。

中信銀行於高達163件參選案件中脫穎而出，除了勇奪「最佳海外發展獎」、「最佳法人信託金融獎」2項特優，更一舉囊括「最佳綠色金融專案獎（一般金融組）」、「最佳企業金融獎」、「最佳財富管理獎」、「最佳數位金融獎」及「最佳消費金融獎」5項優等。

此外，中信銀行近年積極以科技金融布建「智能防詐安全網」，包括「迎賓識詐」、「關懷堵詐」、「櫃檯阻詐」三道「神盾聯防機制」，積極與內政部警政署、台灣高等檢察署等主管機關合作，應用大數據資料分析歸納防詐表徵，打造詐騙預警偵測機制與阻詐防護網，2023年新增警示帳戶數較2022年減少近25%，優於金融同業成績，中國信託致力守護民眾資產，獲頒「特別獎─普惠金融推動獎（防制詐騙）」。

身為台灣最大民營銀行，中信銀行於獲利、客戶數及多項業務市占率皆名列前茅，近年更積極投入綠色能源產業，主辦及參與多起離岸風電專案融資主辦及本國財顧，與工研院合作，從產業需求出發，打造綠色金融與淨零科技雙管齊下的創新服務模式，協助台灣產業實質減碳，透過「大攜小」模式，響應產業鏈永續轉型，發揮金融影響力，榮獲本屆「最佳綠色金融專案獎（一般金融組）」及「最佳企業金融獎」優等。

中信銀行持續推動數位轉型，提供全齡化客群客製化智能財富管理服務，擴大私人銀行業務團隊，滿足高資產私人理財客群跨境理財需求，獲頒「最佳財富管理獎」優等。分行服務則透過數位科技，加速作業流程增進效率，將全台154家中信銀行分行打造為綠色智能服務平台，即時回饋客戶需求及優化臨櫃服務體驗，因而獲頒「最佳數位金融獎」優等。

延伸數位金融服務，中信銀行日前攜手台鐵導入數據及金融科技工具，將傳統自動售票機及現金付款翻轉為可接受13種行動支付的新式售票系統，創造嶄新商業模式與價值，備受各界好評，勇奪「最佳消費金融獎」優等。

中國信託也表示，透過推動數位創新及永續金融雙軸策略，創造品牌核心競爭力，今年已榮獲國內外逾320項大獎肯定。