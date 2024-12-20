黃天牧：巨變常在朝夕間 金融市場不能僅價格無價值

有「金融界奧斯卡」之稱的菁業獎今天舉行頒獎典禮，由前金管會主委、現任存保董事長黃天牧獲特殊貢獻獎。黃天牧表示，金融市場不能僅有價格沒有價值，面對多變環境及人口老化等挑戰，應思考如何定義及樹立台灣金融業價值典範。

第12屆台灣傑出金融業務菁業獎今天舉行頒獎典禮，此屆菁業獎頒發特殊貢獻獎予黃天牧，成為菁業獎創立以來第4位特殊貢獻獎獲獎者。

黃天牧幽默表示，第11屆菁業獎特殊貢獻獎獲獎者、遠銀董事長侯金英曾提過，特殊貢獻獎是頒給老先生老太太、讓老先生老太太高興的獎項，2023年他滿65歲、正式成為法定老年人，現在是黃老先生。

黃天牧指出，他從未想過會以受獎人身分站上此舞台，今天接受菁業獎特殊貢獻獎，他其實僅是代領，此為金融業界前輩、金融主管機關及金融周邊單位的共同努力及貢獻。

黃天牧提到，過去在金融監理機關服務期間，他常勉勵金管會，金融監理不僅是一份工作或事業，驅動從事金融監理的動力是使命感，要以熱忱、承擔及同理心，肩負維護金融穩定、推動金融發展的責任。

黃天牧表示，使命感給予監理官充沛韌性，在多元監理環境中，能有所為、有所不為，美國文豪馬克吐溫（Mark Twain）曾提過「歷史不會重演，但常會押韻」，這句話對金融監理者別具意義。

黃天牧說，在2008年全球金融危機後，國際金融監理機關及各國監理機關推動諸多改革措施，但2023年歐美發生的金融事件，仍提醒市場巨變常在朝夕之間。

黃天牧認為，金融監理者及金融安全網成員，不能淡忘歷史教訓、不能自滿改革成效，應鑑往知來、努力從過去經驗找到未來改革方向，作為存保董事長，他將在主管機關指導下，努力保障存款人權益，促進金融業務健全發展。

黃天牧並引述前加拿大央行總裁、現任聯合國氣候行動及融資特使馬克卡尼（Mark Carney）所撰「價值的選擇」一書，他表示，自次貸風暴、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情至現在面臨的氣候變遷，每一次危機發生都在挑戰市場價值能否因應衝擊。

黃天牧說，金融市場中，不能僅有價格而沒有價值，面對詭譎多變的國際政經環境，及人口老化、氣候變遷、科技創新及貧富差距等挑戰，應思考如何定義及樹立台灣金融業價值典範，讓金融發展能成為實現美好社會的契機。

金管會主委彭金隆致詞時表示，金融業健全發展，經濟才能繁榮興旺，金管會積極營造有利金融環境，持續推出創新政策靈活應對國內經濟金融情勢變化，希望進一步提升金融業競爭力。

彭金隆指出，專業與創新如同金融業雙引擎，推動產業不斷向前邁進，也成為維持競爭優勢的關鍵動力，為加速此動能，金管會今年特別成立金融行動創新法規調適平台，期望達到市場有感、政策即時功效，建構安全與發展並進的新金融市場。