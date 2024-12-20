壽險發債一波波！全球人壽擬發十年期次債 上限100億元

保險公司發債籌資一波波，全球人壽20公告擬以公開募集方式發行十年期無擔保累積次順位公司債，發行總額上限為100億元新台幣，利率不超過4.5%。主係為強化財務結構和資本適足率，以及接軌新一代清償能力制度(ICS)之自有資本提升。

全球人壽董事會19日決議，為強化財務結構和資本適足率，以及接軌新一代清償能力制度(ICS)之自有資本提升，以利公司長期經營與發展，公司擬以公開募集方式發行十年期無擔保累積次順位公司債，發行總額上限為100億元，視市場行情及客觀情勢於2025年底前一次或分次發行。

至於發行利率，全球人壽說明，為增加發債彈性，以因應債券市場之變化，授權董事長視發行時市場狀況，以不超過4.5%核定。

今年以來計有國泰、南山、新光、凱基、三商美邦人壽公告發行次債籌資，加上全球人壽已是第七家，壽險業今年發債量總將是史上首度突破2,000億元新高。