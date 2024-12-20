全球人壽因應接軌強化資本 擬發100億次債
因應2026年將接軌TW-ICS（台版新一代清償能力制度），壽險業積極發次債強化資本。全球人壽董事會決議，擬公開募集發行10年期無擔保累積次順位公司債，上限為新台幣100億元，發行利率預計不超過4.5%。
全球人壽今天發布重訊公告，董事會已在19日決議，擬公開募集發行10年期無擔保累積次順位公司債，上限為新台幣100億元，將視市場行情及客觀情勢於2025年底前一次或分次發行。
全球人壽說明，發次債目的為強化財務結構及資本適足率、提升接軌新一代清償能力制度的自有資本，以利公司長期經營與發展。
全球人壽指出，為增加發債彈性以因應債市變化，授權董事長視發行時市況，以不超過4.5%核定發行利率。
考量國內保險業將在2026年接軌TW-ICS，金管會2023年4月鬆綁保險業可發行10年期以上長期次順位公司債籌資，讓壽險業掀起發次債風潮。
按各壽險公司公告，今年已有7家壽險公司董事會決議發行次順位公司債，除了國泰人壽、新光人壽、南山人壽、富邦人壽及凱基人壽連2年發次債籌資外，三商美邦人壽及全球人壽均在今年首度加入發次債行列。
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