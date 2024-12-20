玉山金董座看2025年整併可能性：自我成長機會大於併購

玉山金控董事長黃男州今（20）日出席菁業獎頒獎典禮，針對明年景氣，他指出，2025年會是波動較大的一年，特別是很多政策尚未明朗，例如，川普的競選政見是否全部落實，例如關稅、世界各地戰爭何時結束，這些都是重要變數，但他強調，由於今年台灣景氣仍佳，明年經濟成長率也有3%，因此相信明年經濟仍將是「動盪之中穩健往前走。」台灣金融業也將穩健向前。

黃男州特別指出，明年風險、機會並存，金融業必須從風險中掌握機會。

談到玉山金明年是否有併購計畫？黃男州則回應，玉山仍會以自我成長為最大主軸，但若有機會來敲門時，也會把握機會。

他也指出，併購是市場自然機制，並強調，「合意併購是金融業較適合方式！」彼此基於了解、合作為前提，才推動併購，但他也不忘指出，市場上仍有非合意併購的方式存在，因為這是市場力量，來督促經營者競競業業把公司經營好。