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看好台美關係深化 中信銀董座：明年將加碼美國投資

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
看好台美關係深化，中信銀董座陳佳文表示明年將加碼美國投資。 圖／聯合報系資料照片
看好台美關係深化，中信銀董座陳佳文表示明年將加碼美國投資。 圖／聯合報系資料照片

中信銀董事長陳佳文今（20）日出席菁業獎頒獎典禮會後受訪指出，今年中信銀海外獲利已高達200億元，大約占總獲利比重36%，展望明年，陳佳文也看好金融業獲利穩定，在川普MAGA（讓美國再次偉大）目標之下，由於美國對台灣的貿易和投資會越來越重要，因此，明年中信銀會加大對美國的投資。

至於美國降息的影響，陳佳文分析，美國降息沒有預期那麼快，所以還好，趁先前高利時，中信銀已經布局了很多固定收益投資，若降息幅度不大，對淨利息收益有限。

中信銀今年海外獲利大賺200億元，賺贏很多金控或銀行一年的全行獲利。

陳佳文指出，這是長期布局所打下的基礎，中信銀目前在越南、印尼、泰國都有點，還有美國及日本，不同的地區，有不同的市場變化要因應，這些中信銀也都有相關的風控。

他並特別指出，國際業務最重要的核心為台商客戶，像台商從香港到新加坡、泰國、透過中信銀可一條龍服務，亦能強化客戶互信。由於中信銀海外實力雄厚，包括台積電不論赴日本熊本、或美國亞利桑納州設廠，中信銀在金流面都有發揮一定的助力。

中信銀 美國

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