央行為何決定利率「連四凍」？重量級常務理事這麼說

央行周四召開理監事會議，利率「連四凍」，不跟進歐美降息，為何如此？身為央行常務理事的台灣金融研訓院董事長雷仲達今（12）日在菁業獎頒獎典禮會前受訪時指出，明年軍公教調薪和基本薪資調高，都會對物價有壓力，因此不宜降息。

雷仲達指出，在預期通膨仍在的前提下，自然不宜降息，但由於歐美都在降息，台灣逆勢升息也不對，所以，在理監事會議上大家看法都很一致，決定維持現狀不變。

另一個重要的變數，在於美國總統川普上任之後的政策走向。

雷仲達分析，明年經濟變數很大，因為川普有很多想法，包括關稅、赤字預算等政見，在正式上任之後落實執行的程度，都要到時才會明朗，也因此，周四的理監事會議上大家都有共識，先觀察一陣子；他也指出，台灣利率政策不見得完全依照美國，例如，先前美國升息，台灣也沒升這麼多，因此這時美國降息，台灣當然也不見得要跟著降。