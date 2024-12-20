股匯雙挫 新台幣連2貶收32.691元
美國聯準會（Fed）明年降息速度恐放緩，引發市場震盪，新台幣今天也一度貶破32.7元，新台幣兌美元今天收盤收32.691元，貶2.3分，連2貶，創下4個半月新低，台北及元太外匯市場總成交金額放大到20.93億美元。
台股今天終場收在22510.25點，跌破半年線22627點，下跌422點，成交值新台幣4675.49億元。三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商賣超，合計賣超550.49億元。
外匯交易員表示，外資有買有賣，新台幣盤中貶破32.7元時吸引不少出口商趁勢拋匯，帶動新台幣貶幅有所收斂；新台幣兌美元今天開盤價為32.65元，最高32.65元、最低32.736元。
新台幣今天同步收週線，本週累計貶值1.83角，貶幅達0.56%，週線收下連2黑。
外匯交易員表示，超級央行週落幕，亞洲貨幣多少都有反彈，新台幣貶幅也有收斂，接近年底出口商可能有實質拋匯需求，預計新台幣下週可能呈現震盪整理格局。
根據央行臉書晚間統計，美元指數走揚0.16%，日圓走貶0.23%，新台幣小貶0.07%，人民幣小升0.01%，韓元升0.03%，越南盾升0.05%，新加坡幣升0.21%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言