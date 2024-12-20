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印度金融特區向台銀行招手 銀行公會12月率團參訪

中央社／ 台北20日電

不僅台灣，印度亦搶攻資產管理商機。銀行公會、台灣金融研訓院12月率金融機構赴印度，除了拜會當地央行及國家支付公司，亦前往古吉拉特邦金融特區參訪，作為未來設點評估參考。

印度設有古吉拉特邦金融特區，近年積極透過印度台北協會向台灣金融機構招手。銀行公會、台灣金融研訓院今年12月初率金融機構赴印度參訪，包括國泰世華銀、北富銀、中信銀、台銀、兆豐銀、永豐銀及悠遊卡公司等均有參與。

台灣金融研訓院今天主辦第12屆菁業獎頒獎典禮，台灣金融研訓院董事長雷仲達接受媒體聯訪提到，此次赴印度，有拜會當地央行、國家支付公司，亦有赴古吉拉特邦金融特區參訪，了解台灣金融機構進駐設點可享有的優惠條件及管理方式，作為金融機構評估設點參考。

外界關注有意進駐印度金融特區的銀行家數，雷仲達表示，近年印度經濟成長及發展有目共睹，印度市場商機蓬勃，台印關係亦不斷改善，他樂見銀行赴印度設點，服務當地台商也促進台印合作，各金融機構會根據印度所述條件，自行審慎評估是否設點。

中信金今年8月曾代子公司中信銀公告，中信銀董事會同意設立印度古吉拉特邦金融特區分行，待遞件申設後，將依台灣與印度主管機關核准內容執行。

展望明年，雷仲達提到，現在有諸多未確定因素，最重要變數為美國新政府未來如何制定經貿及財政政策，將牽動全球及台灣經濟，影響金融業經營，現在初步看，明年經濟成長率將稍遜於今年，但相信銀行業、主管機關都會因應整體市場變化，進行最適當調整。

雷仲達也說，台灣資本市場健全，主管機關亦重視資產管理，未來在金管會重視、引導及台灣本身體質強健下，他對台灣資本市場有信心。

中信銀 印度 資本市場

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