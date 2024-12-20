玉山金董座黃男州：2025年變數多 動盪中金融業穩健向前

金融三業今年獲利衝向兆元大關，玉山金（2884）獲利亦創新高，展望明年，玉山金董事長黃男州直言變數多，但今年台灣景氣非常好，明年預估經濟成長率也有3%，是動盪之中穩健往前走，金融業明年應會穩健向前，惟風險與機會並存，控管風險及掌握機會是金融業一定要做的事情。

黃男州20日出席第12屆台灣傑出金融業務菁業獎，玉山金控及銀行獲得「最佳人力發展獎」、「最佳海外發展獎」等多個獎項。

他會前受訪時表示，2025年波動大，美國許多政策尚未清楚界定，新任總統川普明年上任，競選時政見是否一一發生，或關稅政策情況；聯準會降息步驟開始放緩，世界各地戰爭該如何結束等皆有不確定性，因此，2025年變數多。不過，今年台灣景氣非常好，明年預估經濟成長率3%，整體動盪之中穩健往前走，金融業明年應會穩健向前走，但風險與機會並存，控管風險與掌握機會是金融業一定要做的事情。

對於近期國內出現首樁金控合意併購案，黃男州認為，併購是市場自然機制，有很多條件，玉山覺得合意併購在金融業是較合適的方式，畢竟彼此都有清楚了解，且彼此合作，但市場也要留著非合意併購，這是市場力量，讓每個經營者兢兢業業把自己業務經營好。玉山會做長期準備，如果有機會來敲門時要好好把握機會，但併購有時看緣分，玉山能做的是把自己準備好，自我有機成長永遠是最大主軸。