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川普拚 MAGA 陳佳文：中信對美國會加大投資

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

金融三業今年獲利衝向兆元大關，中信金（2891）獲利亦創新高，展望明年，中信銀行董事長陳佳文表示，「還算穩定」，目前降息沒有如預期快，但中信這幾年趁利率高的時候在固定收益商品也有投資一些，如果降息幅度不大對淨利息收益影響不大。

陳佳文20日出席第12屆台灣傑出金融業務菁業獎，中信銀獲得「最佳海外發展獎」，陳佳文表示，中信今年海外獲利逾200億元，占全行獲利36%。他提到在早期還規模很小的時候，鑑於國內銀行多致價格競爭，就擬定海外發展策略為重點。

他說，中信已布局了20年，而近幾年環境改變，台商因為政經情勢關係供應鏈必須移轉到東南亞，包括越南、印尼及泰國都是中信有據點的地方，另一部分移轉到美國和日本，因此這幾年海外布局剛好用得上。

陳佳文指出，國際業務本來是很難發展，中信主力一直是台商，國際業務最重要的核心是台商客戶，由於對台商了解，不論到香港、新加坡或泰國，服務都能延續，因此獲得台商信賴。

美國新任總統川普強調「讓美國再次偉大」（MAGA），對於美國是否為未來海外發展重點，陳佳文指出，目前美國還不是最重要，但美國對台灣貿易和投資變得越來越重要，「所以我們對美國應該會加大投資」。 

中信銀行 台商 美國

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