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集保結算所持續15年舉辦捐血活動

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
熱情熱心熱血，集保持續15年舉辦捐血活動。（台灣集中保管結算所/提供）
熱情熱心熱血，集保持續15年舉辦捐血活動。（台灣集中保管結算所/提供）

為協助解決每逢冬季的血荒困境，台灣集中保管結算所12月20日舉辦愛心捐血公益活動，連續第15年號召同仁與附近公司行號踴躍捐出熱血，以熱情行動落實對醫療供血的支持。集保結算所董事長林丙輝表示，捐血人將自己的熱血化成溫暖的愛心，傳遞給最需要的病人，尤其在關鍵時刻救人一命，也讓中重度貧血的孩童可以健康長大，每位捐血人都可說是真正的大英雄。集保結算所長期關懷社會，透過「扶植未來金融人才、推動偏鄉教育、關懷社會弱勢」三大面向，積極回應社會的需要，建構暖心關懷的環境。

集保結算所自2010年起每年捐贈1萬個血袋，並同步舉辦「寒冬送暖，捐血傳愛」活動，附近公司行號皆熱情迴響，每年單日捐血量都超過200袋，緩解醫療血荒。集保結算所捐血活動15年來，超過2,100人次熱情參與，累積捐血量達65萬cc，血袋累計金額超過1千2百萬元，獲捐血中心每年頒發特殊貢獻單位獎項表揚。

此外，捐血活動現場布置溫馨的聖誕裝飾，並致贈捐血者豐富精美的禮品，吸引許多熱血民眾踴躍排隊。集保結算所慈心社也同步發起愛心捐款活動，在全體社員動員下，公司同仁熱情參與，募款收入全數捐給社福機構，將愛心轉為實質的照顧，展現企業永續價值。

偏鄉教育 捐血中心 集保結算所

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