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玉山金董事長：金融併購合意為佳但不能沒有敵意併購

中央社／ 台北20日電

新新併有望創下台灣首樁金控合意併購案，玉山金暨玉山銀行董事長黃男州認為，金融業合意併購應是較合適方式，但非合意併購也一定要存在，才能透過市場力量督促經營者兢兢業業。

台新金及新光金合併案一旦順利取得金管會及公平會同意，資產規模將名列台灣第4大上市金控，進逼中信金，市場預期將加速國內金融機構透過併購擴張版圖的步伐。

黃男州今天下午出席台灣金融研訓院主辦的第12屆菁業獎頒獎典禮，他在典禮前接受媒體聯訪表示，併購為市場自然機制，金融業合意併購應是較合適方式，因雙方都在更清楚了解、透過彼此合作情況下進行併購。

不過，黃男州指出，非合意併購也一定要存在，透過市場力量，督促每位經營者必須兢兢業業做好業務。

黃男州表示，玉山金會進行長期準備，若有機會敲門會好好把握，但併購這種事有時也是緣分，玉山金能做的是將自己準備好，業務發展有機成長（organicgrowth）永遠是玉山金最大主軸。

展望明年，黃男州形容將是波動度較大的一年，包括明年美國總統當選人川普（Donald Trump）將正式上任，競選期間所言是否全部會發生、關稅政策如何，及美國聯準會（Fed）此次釋出降息步調放緩訊號，和世界各地戰爭會如何結束等，變數的確多。

不過，黃男州認為台灣今年景氣非常好，明年估計亦可望有3%左右經濟成長率，「台灣將在動盪之中穩健往前走」。

併購 玉山金 黃男州

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