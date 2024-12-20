落實淨零轉型 元大金控獲國家永續發展獎肯定

元大金控為推動永續發展，響應國際與政府2050淨零轉型目標，審慎因應氣候變遷之實體與轉型風險，精進永續金融商品、責任投融資作為、低碳營運及永續供應鏈管理，並在節約能源、職場性別平等及綠色供應鏈等領域表現卓越，榮獲行政院國家永續發展委員會（下稱永續會）頒發國家永續發展獎。

永續會自2004年起辦理國家永續發展獎，表彰永續績效卓越之學校、企業、民間團體及政府機關，迄今已邁入第20屆，於永續領域，該獎項為國家表彰企業的最高榮譽；元大金控支持政府「能源轉型」、「產業轉型」、「生活轉型」、「社會轉型」等四大轉型策略，深耕永續之績效卓著，本屆從162個報名單位中脫穎而出，獲得企業類－非製造業組獎項之肯定。

元大金控將淨零轉型理念落實於日常營運及業務決策中，如啟動對標聯合國永續發展目標的「永續發展策略藍圖」，訂定為期5年的52項短、中、長期目標；導入各項永續標準及ISO管理系統，領先同業導入內部碳定價機制、IFRS ISSB S1，率先加入碳核算金融聯盟（PCAF）、生物多樣性核算金融聯盟（PBAF）等國際永續倡議；今年為連續第6年入選道瓊永續指數（DJSI）雙榜及第3度奪下DJSI綜合金融組全球第1之肯定、連續4年獲國際碳揭露計畫（CDP）最高評級A級並連續6年位列領導等級（Leadership Level），穩居國內金融業標竿企業。

身為永續金融先行者聯盟成員，元大金控承諾在綠色採購等五大議題採取積極行動，發揮大帶小的影響力，建立利害關係人夥伴共好關係，如參與2024淨零城市展、促進供應鏈綠色轉型；另擔任「培力與證照工作群」召集人，扮演政府與業界溝通的橋樑，協助金融業建立永續人才培育機制與人才庫，凝聚社會共識並發揮金融影響力，共同推動國家、企業與個人的永續發展。