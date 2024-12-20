打擊釣魚簡訊 兆豐銀行率先推出68017簡碼簡訊

為杜絕詐騙疑慮並保護客戶財產安全，兆豐銀行繼率先宣布暫停非實名制社群平台上的廣告與行銷活動之後，今日再率先宣布推出「68017」簡碼簡訊服務，成為首家採用此技術的銀行，來打擊釣魚簡訊。

對此兆豐銀行說明，近年來假冒銀行名義的「釣魚簡訊」屢見不鮮，已成為影響客戶安全的一大隱憂。繼政府推出「111」政府專屬簡碼簡訊後，兆豐銀行導入「68017」簡碼簡訊服務旨在提高簡訊來源的辨識性和可靠性，前兩碼「68」為電信業者認證的金融業專用編碼，後三碼「017」則是兆豐銀行的銀行代碼，未來兆豐銀行的客戶只要收到由「68017」開頭的簡訊，即可確認該訊息為兆豐銀行所發送，無需擔憂遭受假冒簡訊詐騙。

兆豐銀行進一步指出，此服務猶如社群平台上的藍勾勾認證，不僅方便客戶快速辨識，更能有效防範假冒簡訊詐騙案件的發生，降低民眾因點擊釣魚連結或誤信詐騙訊息而蒙受損失的風險。

且針對內含連結或機敏資料的簡訊，未來兆豐銀行也計畫分階段導入簡碼簡訊發送，以確保每則簡訊都經過嚴密的審核流程。這些措施將能有效保障客戶個人資料安全。