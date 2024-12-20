央行發行乙巳蛇年生肖紀念套幣 限量8萬份

中央銀行上午發表第三輪生肖紀念套幣系列第9套，「乙巳蛇年生肖紀念套幣」，採銀幣（面額新臺幣100圓）及銅合金幣（面額新臺幣10圓）各一枚組合成套，以先進技術鑄造，展現多元的鑄製工藝之美。委請臺灣銀行公開發售，此次限量8萬份，較龍年套幣少1萬套，但價格維持每套新台幣1,900元，即日起開放網路預購。

央行發行局局長鄧延達表示，此次銀幣正面（面額新臺幣100圓）以靈蛇攀樹為主題，象徵靈活追求目標及夢想，展現出「無往不利」的精神。果樹結出蘋果，寓意平安吉祥、圓滿順遂。銀幣背面以彰化鹿港國際龍舟錦標賽為主題，端午時節，龍舟奪旗手奮力拔得頭籌，象徵成功勝利，端午包粽與香包點綴，祈願金榜題名、永保安康。

銅合金幣正面（面額新臺幣10圓）呈現的「百步蛇護卵」行為，展現其對後代的關愛、保護及奉獻，為家族繁榮及後代興旺的象徵。