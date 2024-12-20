快訊

北巿重慶南路大樓突起火…3人送醫！ 疑充電樁施工釀禍

國民黨才奪回主席台…場外青鳥與警衝突「拆護欄、企圖衝入立院」

最新！韓國瑜終於站上主席台 宣布本次會議採舉手表決

央行發行乙巳蛇年生肖紀念套幣 限量8萬份

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
央行「乙巳蛇年生肖紀念套幣」採銀幣（面額新臺幣100圓）及銅合金幣（面額新臺幣 10圓）各一枚組合成套，銀幣正面（左）（面額新臺幣100圓）以靈蛇攀樹為主題，象徵靈活追求目標及夢想，展現出「無往不利」的精神。銅合金幣背面（右）（面額新臺幣10圓）呈現荷花出淤泥而不染，被譽為花之君子。「荷」音同「和」：象徵家和萬事興的幸福美滿。記者蘇健忠／攝影
央行「乙巳蛇年生肖紀念套幣」採銀幣（面額新臺幣100圓）及銅合金幣（面額新臺幣 10圓）各一枚組合成套，銀幣正面（左）（面額新臺幣100圓）以靈蛇攀樹為主題，象徵靈活追求目標及夢想，展現出「無往不利」的精神。銅合金幣背面（右）（面額新臺幣10圓）呈現荷花出淤泥而不染，被譽為花之君子。「荷」音同「和」：象徵家和萬事興的幸福美滿。記者蘇健忠／攝影

中央銀行上午發表第三輪生肖紀念套幣系列第9套，「乙巳蛇年生肖紀念套幣」，採銀幣（面額新臺幣100圓）及銅合金幣（面額新臺幣10圓）各一枚組合成套，以先進技術鑄造，展現多元的鑄製工藝之美。委請臺灣銀行公開發售，此次限量8萬份，較龍年套幣少1萬套，但價格維持每套新台幣1,900元，即日起開放網路預購。

央行發行局局長鄧延達表示，此次銀幣正面（面額新臺幣100圓）以靈蛇攀樹為主題，象徵靈活追求目標及夢想，展現出「無往不利」的精神。果樹結出蘋果，寓意平安吉祥、圓滿順遂。銀幣背面以彰化鹿港國際龍舟錦標賽為主題，端午時節，龍舟奪旗手奮力拔得頭籌，象徵成功勝利，端午包粽與香包點綴，祈願金榜題名、永保安康。

銅合金幣正面（面額新臺幣10圓）呈現的「百步蛇護卵」行為，展現其對後代的關愛、保護及奉獻，為家族繁榮及後代興旺的象徵。

背面荷花出淤泥而不染，被譽為花之君子。「荷」音同「和」：象徵家和萬事興的幸福美滿。

央行「乙巳蛇年生肖紀念套幣」-銀幣背面（左起）、銀幣正面、銅合金幣正面、銅合金幣背面，銀幣正面（面額新臺幣100圓）以靈蛇攀樹為主題，象徵靈活追求目標及夢想，展現出「無往不利」的精神。果樹結出蘋果，寓意平安吉祥、圓滿順遂。銀幣背面以彰化鹿港國際龍舟錦標賽為主題，端午時節，龍舟奪旗手奮力拔得頭籌，象徵成功勝利，端午包粽與香包點綴，祈願金榜題名、永保安康。銅合金幣正面（面額新臺幣10圓）呈現的「百步蛇護卵」行為，展現其對後代的關愛、保護及奉獻，為家族繁榮及後代興旺的象徵。銅合金幣背面呈現荷花出淤泥而不染，被譽為花之君子。「荷」音同「和」：象徵家和萬事興的幸福美滿。記者蘇健忠／攝影
央行「乙巳蛇年生肖紀念套幣」-銀幣背面（左起）、銀幣正面、銅合金幣正面、銅合金幣背面，銀幣正面（面額新臺幣100圓）以靈蛇攀樹為主題，象徵靈活追求目標及夢想，展現出「無往不利」的精神。果樹結出蘋果，寓意平安吉祥、圓滿順遂。銀幣背面以彰化鹿港國際龍舟錦標賽為主題，端午時節，龍舟奪旗手奮力拔得頭籌，象徵成功勝利，端午包粽與香包點綴，祈願金榜題名、永保安康。銅合金幣正面（面額新臺幣10圓）呈現的「百步蛇護卵」行為，展現其對後代的關愛、保護及奉獻，為家族繁榮及後代興旺的象徵。銅合金幣背面呈現荷花出淤泥而不染，被譽為花之君子。「荷」音同「和」：象徵家和萬事興的幸福美滿。記者蘇健忠／攝影
央行發行局局長鄧延達表示，此次銀幣正面（面額新臺幣100圓）以靈蛇攀樹為主題，象徵靈活追求目標及夢想，展現出「無往不利」的精神。果樹結出蘋果，寓意平安吉祥、圓滿順遂。銀幣背面以彰化鹿港國際龍舟錦標賽為主題，端午時節，龍舟奪旗手奮力拔得頭籌，象徵成功勝利，端午包粽與香包點綴，祈願金榜題名、永保安康。
央行發行局局長鄧延達表示，此次銀幣正面（面額新臺幣100圓）以靈蛇攀樹為主題，象徵靈活追求目標及夢想，展現出「無往不利」的精神。果樹結出蘋果，寓意平安吉祥、圓滿順遂。銀幣背面以彰化鹿港國際龍舟錦標賽為主題，端午時節，龍舟奪旗手奮力拔得頭籌，象徵成功勝利，端午包粽與香包點綴，祈願金榜題名、永保安康。

新台幣

延伸閱讀

民眾最愛！央行「蛇年生肖紀念套幣」1月9日起臺銀開賣 每套1,900元

限量8萬套！央行蛇年套幣即日起開放網路預購

為人謙虛、深藏不露！但真本事卻很驚人的3大生肖

青蛇年四生肖「犯太歲」！蛇別冒進、豬會破財、兩生肖壓力山大

相關新聞

12強冠軍紀念幣做不做？央行拍板：沒有！原因很為難

我國棒球代表隊在2024年世界棒球12強賽奪冠，舉國歡騰，有人建議把新台幣500元券的「南王國小少棒隊」圖案，改為此次冠...

打擊釣魚簡訊 兆豐銀行率先推出68017簡碼簡訊

為杜絕詐騙疑慮並保護客戶財產安全，兆豐銀行繼率先宣布暫停非實名制社群平台上的廣告與行銷活動之後，今日再率先宣布推出「68...

央行發行乙巳蛇年生肖紀念套幣 限量8萬份

中央銀行上午發表第三輪生肖紀念套幣系列第9套，「乙巳蛇年生肖紀念套幣」，採銀幣（面額新臺幣100圓）及銅合金幣（面額新臺...

杜絕金融詐騙 兆豐銀推「68017」簡碼簡訊防詐

近年來假冒銀行名義的釣魚簡訊屢見不鮮，已成為影響民眾身家財產安全的一大隱憂；為杜絕詐騙疑慮，保護客戶財產安全，兆豐銀行（...

獲 Forrester Wave 殊榮 KPMG：打造 AI 驅動且有溫度服務

據市調公司 Forrester 最新《Forrester Wave™：客戶體驗策略諮詢服務（2024年第三季度）報告》，...

民眾最愛！央行「蛇年生肖紀念套幣」1月9日起臺銀開賣 每套1,900元

民眾最愛的生肖套幣來了。中央銀行20日宣布，將委請臺灣銀行公開發售第三輪生肖紀念套幣系列第九套「乙巳蛇年生肖紀念套幣」，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。