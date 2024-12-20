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杜絕金融詐騙 兆豐銀推「68017」簡碼簡訊防詐

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
杜絕金融詐騙，兆豐銀行率先推出「68017」簡碼簡訊防詐。圖/兆豐銀行提供
杜絕金融詐騙，兆豐銀行率先推出「68017」簡碼簡訊防詐。圖/兆豐銀行提供

近年來假冒銀行名義的釣魚簡訊屢見不鮮，已成為影響民眾身家財產安全的一大隱憂；為杜絕詐騙疑慮，保護客戶財產安全，兆豐銀行（2886）推出「68017」簡碼簡訊服務，成為首家採用此技術的銀行。

兆豐銀行率先採用簡碼簡訊以「68017」作為官方簡訊發送碼，針對內含連結或機敏資料的簡訊，兆豐銀行計畫分階段導入簡碼簡訊發送，以確保每則簡訊都經過嚴密的審核流程。

「68017」簡碼簡訊服務旨在提高簡訊來源的辨識性和可靠性，前兩碼「68」係電信業者認證的金融業專用編碼，後三碼「017」則是兆豐銀行的銀行代碼。

未來兆豐銀行的客戶只要收到由「68017」開頭的簡訊，即可確認該訊息為兆豐銀行所發送，無需擔憂遭受假冒簡訊詐騙。

兆豐銀行指出，此服務猶如社群平台上的藍勾勾認證，不僅方便客戶快速辨識，更能有效防範假冒簡訊詐騙案件的發生，降低民眾因點擊釣魚連結或誤信詐騙訊息而蒙受損失的風險。

兆豐銀行 社群 詐騙

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