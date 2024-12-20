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12強冠軍紀念幣做不做？央行拍板：沒有！原因很為難
我國棒球代表隊在2024年世界棒球12強賽奪冠，舉國歡騰，有人建議把新台幣500元券的「南王國小少棒隊」圖案，改為此次冠軍隊形象，或是發行紀念幣。對於似乎比較可行紀念幣方案，央行20日搖搖頭表示沒有，設計鑄造紀念幣的時長至少6個月，不太可行。
央行官員表示，當時是比較建議發行紀念銀幣，但因為設計、鑄造等排程時間很長，最快需要半年時間，發行的當下不一定能符合市場需求，同時，明年2月又要打經典賽的資格賽，這會很為難，
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