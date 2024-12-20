快訊

中職／陳子豪轉戰味全龍「炸裂舞」恐成絕響 峮峮5字回應

起訴前震撼彈！法官裁准柯文哲寄「黨主席辭職信」給民眾黨

台中全聯倉儲水電5人工班全罹難 疑空間迷航影響逃生...還有人被建材壓住

獲 Forrester Wave 殊榮 KPMG：打造 AI 驅動且有溫度服務

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
KPMG致力打造有溫度、具影響力且持久的客戶互動。路透
KPMG致力打造有溫度、具影響力且持久的客戶互動。路透

據市調公司 Forrester 最新《Forrester Wave™：客戶體驗策略諮詢服務（2024年第三季度）報告》，KPMG 全球客戶體驗策略諮詢服務榮獲領導者殊榮，此次評選針對 12 家服務機構進行全面評估，從「策略」、「當前提供的服務」及「客戶反饋」三個面向進行綜合評分，KPMG 在「策略」及「當前服務」兩大類別中均名列前三。

Forrester 在報告中指出，KPMG 是擁有深厚行業專業知識並能推動轉型的理想合作夥伴，且 KPMG 在 KPI 改進速度與水平上的表現廣受客戶好評，其將其他行業最佳實踐轉化應用的能力更備受讚賞。

KPMG 全球卓越客戶體驗中心負責人 Julio Hernandez 表示，KPMG 十年來秉持客戶優先的承諾，為客戶提供深具價值的建議，目標始終是幫助客戶實現客戶體驗（CX）目標，並專注於客戶體驗經濟。

此外，報告亦指，KPMG 在人工智慧（AI）應用上的重大投資，特別是提升市場分析、客戶研究與前期洞察生成的能力，展現了其與時俱進的科技實力，隨著消費者習慣朝全通路模式轉變，KPMG 觀察到「零消費者」的崛起，且具備零邊界、零固定價位、零忠誠度及淨零的特性，這些特性正重塑企業客戶體驗策略。

KPMG 安侯建業台灣所主席陳俊光指出，AI 已成為提升個人化客戶體驗的重要工具，能降低成本、減少摩擦並提升客戶滿意度，AI 技術的成功關鍵在於深刻理解客戶需求，並以真誠的互動創造持久影響力。

執行長施威銘則表示，建立客戶信任與提升效率同樣重要，透過整合 AI 與永續價值觀，企業能滿足消費者不斷變化的需求，打造具韌性與創新的未來。

KPMG 安侯建業數位長賴偉晏補充，企業應避免「為 AI而 AI」的誤區，應專注於個人化與貼心服務，並在客戶旅程中創造美好記憶點，進一步強化品牌價值。

KPMG強調，已提出客戶體驗的六大元素，包括個人化、同理心、期望值、解決力、時效性與信賴感，為企業提供一套實用框架，用於打造有溫度、具影響力且持久的客戶互動。

AI 消費

延伸閱讀

企業須面對永續風險挑戰 KPMG報告揭這能力是轉型關鍵

Now is Future！KPMG尾牙點亮未來轉型契機

COP29峰會做成三大決議 KPMG：台灣企業仍須提前因應

彰化縣7衛生所開辦營養師諮詢服務 有三高困擾可多利用

相關新聞

民眾最愛！央行「蛇年生肖紀念套幣」1月9日起臺銀開賣 每套1,900元

民眾最愛的生肖套幣來了。中央銀行20日宣布，將委請臺灣銀行公開發售第三輪生肖紀念套幣系列第九套「乙巳蛇年生肖紀念套幣」，...

獲 Forrester Wave 殊榮 KPMG：打造 AI 驅動且有溫度服務

據市調公司 Forrester 最新《Forrester Wave™：客戶體驗策略諮詢服務（2024年第三季度）報告》，...

限量8萬套！央行蛇年套幣即日起開放網路預購

蛇年套幣來了！中央銀行20日公布第三輪蛇年生肖套幣限量8萬套，網路預購及臨櫃銷售各配售4萬套，每套售價1900元，即日起...

櫃買中心榮獲2024年度國家永續發展獎入選獎

櫃買中心(Taipei Exchange)首次報名參選即勇奪國家永續發展獎入選獎，成為證券期貨周邊單位中第一個榮獲該獎項...

2024年度 IFRS 宣導會 外界響應熱烈

櫃買中心(Taipei Exchange)為配合金管會推動我國採用國際財務報導準則(IFRS)新公報，攜手證交所、期交所...

涉詐不起訴 告誡戶可望解除

民眾未把帳戶或密碼交給詐團，卻無端成為「告誡戶」？金管會主委彭金隆昨在立法院財委會備詢說，目前有幾十萬人被列告誡戶，他坦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。