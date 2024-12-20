民眾最愛！央行「蛇年生肖紀念套幣」1月9日起臺銀開賣 每套1,900元

民眾最愛的生肖套幣來了。中央銀行20日宣布，將委請臺灣銀行公開發售第三輪生肖紀念套幣系列第九套「乙巳蛇年生肖紀念套幣」，本次銷售採「網路預購」及「臨櫃銷售」兩種方式，民眾自今年12月20日上午10時起至12月26日止可上網預購，或於明年1月9日起，前往臺灣銀行各分行(簡易型分行除外)臨櫃購買。

央行指出，本套幣銷售數量為8萬套，「網路預購」及「臨櫃銷售」各配售4萬套，每套售價1,900元；網路預購者每人最多可申購5套，臨櫃購買者每人每次限購2套。

央行表示，該套幣採銀幣(面額新臺幣100圓)及銅合金幣(面額新臺幣10圓)各一枚組合成套，以先進技術鑄造，展現多元的鑄製工藝之美。銀幣含銀1英兩，正面以局部鍍金的「蛇」圖樣為主題，背面是彰化鹿港為慶祝端午節所舉辦的國際龍舟錦標賽；銅合金幣正面以「百步蛇護卵」為主構圖，背面則為部分上彩的「荷花」。該套幣包裝盒設計典雅，底座及展示架結合成一體，豎立時可雙面展示，提供更佳的賞玩體驗；並以珠光斜織紋紙盒盛裝，包裝精緻，極具珍藏價值。

網路預購及抽籤程序方面，民眾可於臺灣銀行「乙巳蛇年生肖紀念套幣網路申購系統(https://coinset.bot.com.tw)」網站辦理預購，每人限申購1次。預購數量如超過配額，將進行電腦抽籤，並於12月27日18時前公告中籤名單，同時開放中籤者繳款至114年1月2日15時30分止，逾期未繳款者視同放棄；完成繳款者，可於明年1月9日起1個月內赴預購時選定的臺灣銀行分行領取。