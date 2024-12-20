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證交所發布2025年度公司治理評鑑指標

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

臺灣證券交易所發布2025年（第12屆）公司治理評鑑指標，共計四大構面70項指標，適用期間為2025年1月1日至12月31日，並預計於2026年4月底前公布2025年評鑑結果。

第12屆評鑑修正依循主管機關公告的「上市櫃公司永續發展行動方案（2023年）」、「打造臺灣成為亞洲資產管理中心」及轉型ESG評鑑規劃內容，並參考國內外公司治理及永續發展趨勢、法規、政策及各界回饋意見，總計新增指標9項、修正指標11項、刪除指標14項及調整指標題型四項，以持續促進企業對於各項公司治理機制及永續發展之重視。

證交所表示，為引導公司重視股東權益，強化其創造長期價值之能力，以吸引國際資金挹注，並積極與股東互動，證交所除增修「上市上櫃公司治理實務守則」及「提升企業價值計畫參考範例」外，本屆評鑑新增「制定提升企業價值具體措施，且提報董事會，並將相關資訊揭露於公開資訊觀測站『提升企業價值計畫專區』」指標，期推動公司董事會重視該計畫之制定，並自發性上傳前開專區對外揭露，使投資人了解公司現況與未來規畫；其中，計畫內容可參考證交所出具之參考範例，鼓勵公司就年度資金成本、獲利能力、市場評價與公司治理狀況等進行分析，並闡明其提升企業價值具體措施，希望藉此將「提升股東價值」及「治理透明化」內化為企業文化的核心，建構長期穩健且永續的資本市場。

除「制定提升企業價值具體措施」指標外，為強化公司治理及推動永續發展執行情形，這屆評鑑亦增修包括：為鼓勵公司重視氣候變遷議題，並強化溫室氣體等揭露情形，新增「揭露過去一年溫室氣體範疇三類別及年排放量」、「制定環境管理制度」、「制定能源管理計畫」及「導入內部碳定價」指標，並將「揭露2030年減碳目標、策略及行動計畫」列為進階加分要件；另為推動公司重視員工職涯發展，並與員工溝通互動，新增「制定提升員工職涯能力的員工培訓發展計畫」及「定期進行員工滿意度調查」指標；為鼓勵公司重視消費者權益的保護，新增「制定個人資料保護政策」及「制定保護消費者或客戶權益政策及申訴程序」指標；為強化永續相關功能性委員會之職能，新增「設置董事會層級之永續發展委員會」指標等。

證交所近年來持續推動公司落實永續發展，為進一步鑑別上市櫃公司於ESG各面向表現，並提供投資人進行ESG投資決策參考，已規劃以現行「公司治理評鑑」架構為基礎，於2026年轉型為「ESG評鑑」。為順利轉型，本屆已參考國內外政策與趨勢，新增共7項環境面及社會面指標，使「推動永續發展」構面指標與權重持續提升至近五成，期能循序漸進達成轉型ESG評鑑的規劃與目標。

第12屆公司治理評鑑指標內容已置於公司治理中心／公司治理評鑑專區，提供查閱下載；「提升企業價值計畫專區」請至公開資訊觀測站／投資專區／提升企業價值計畫專區查詢。

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