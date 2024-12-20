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限量8萬套！央行蛇年套幣即日起開放網路預購
蛇年套幣來了！中央銀行20日公布第三輪蛇年生肖套幣限量8萬套，網路預購及臨櫃銷售各配售4萬套，每套售價1900元，即日起開放網路預購，明年1月9日開放台銀分行臨櫃購買。
蛇年生肖套幣採銀幣及銅合金幣各一枚組合成套，以先進技術鑄造，展現多元的鑄製工藝之美。銀幣面額100元、銅合金幣面額10元。
銀幣含銀1英兩，正面以局部鍍金的「蛇」圖樣為主題，背面是彰化鹿港為慶祝端午節所舉辦的國際龍舟錦標賽；銅合金幣正面以「百步蛇護卵」為主構圖，背面則為部分上彩的「荷花」。
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