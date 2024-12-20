2024年度 IFRS 宣導會 外界響應熱烈
櫃買中心(Taipei Exchange)為配合金管會推動我國採用國際財務報導準則(IFRS)新公報，攜手證交所、期交所、集保公司及會基會共同於高雄、台中、新竹及台北舉辦四場宣導會，已於12月19日在臺北圓滿落幕，共吸引上市、上櫃、興櫃及公開發行公司等出席代表逾三千人踴躍參與，並獲得與會代表熱烈迴響。
這次宣導會邀請金管會證期局代表就接軌IFRS新準則認可與適用及未來推動方向進行說明，金管會亦表示未來將充分評估這次IASB新發布或新修訂準則對企業的影響程度及公司因應調整所需時間，再行公布適用時程；並洽請會計師事務所專家分享IFRS第18號「財務報表之表達與揭露」、IFRS第19號「不具公共課責性之子公司：揭露」等新公報重點，及IFRS第9號「金融工具」與IFRS第7號「金融工具：揭露」主要修正內容，並解析「碳權資產及碳費」的會計處理，協助企業儘早因應及解決實務交易的會計處理與適用疑義。
此外，各講師的授課影片、相關課程講義及現場Q&A彙總，將於會後置於「櫃買市場業務宣導網站」(https://dsp.tpex.org.tw/web/listing/briefing_session.php#ifrs)，供外界上網查詢參考，以擴大宣導成效。
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