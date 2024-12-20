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富邦證券邀請樂齡客戶暖心過聖誕 與客戶齊聚一堂提醒防詐

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導

富邦證券持續關懷樂齡客戶，提供各項友善金融服務，18日於台北分公司舉辦「樂齡客戶關懷活動」，內容包含詐騙預防、資產傳承及退休理財議題講座與量測血壓服務等，在守護樂齡客戶健康與財富的同時，提供關懷與照顧。另外，聖誕佳節將至，此次活動還特別安排小型聖誕樹DIY，與樂齡客戶一起歡樂過聖誕，也讓客戶感受到富邦證券的暖心與用心。

近期詐騙案件猖獗，根據內政部警政署最新公布的數據，今年9月起三個月詐欺財損金額高達近367億元，假投資詐騙仍然是詐騙案件最常見的手法。富邦證券特別在這次活動中，透過播放生動有趣的5D反詐影片，分享近期詐騙樣態，協助樂齡客戶提高識詐、防詐能力。另外，富邦證券也提醒客戶「三要」防詐心法：要警覺、要查證、要報警，或是致電富邦證券反詐專線(0800-088-268)諮詢。

此外，活動當日，富邦證券理財專家也以「健康x理財」為題，分享透過理財規劃，提高退休生活品質及資產傳承的相關知識，讓參與活動的客戶在歡樂氣氛中，增加金融理財專業知識，獲得熱烈迴響，也提升對富邦證券的信任與滿意度。活動期間，富邦證券也安排專業護理人員擔任健康守護天使，為樂齡客戶測量血壓，並提醒日常可留意的保健常識。

為提供樂齡客戶友善的金融服務環境，富邦證券各分公司特別製作名片型放大鏡、提供老花眼鏡。考量銀髮客戶較不熟悉電子產品，對系統操作較陌生，富邦證券特別設置樂齡諮詢服務專線(0800-058-168)，由專業的服務人員，協助客戶處理問題，致力提供最便捷、貼心的服務。

富邦 詐騙 退休

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