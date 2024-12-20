金管會114年度金檢 建商周轉金和餘屋貸款被盯上
金管會昨天公布明年度的金檢重點，檢查局副局長賴欣國指出，有三大重點出列，尤其對於國銀及信合社、票券公司將新增「建商週轉金移做建築使用之合理性」、「餘屋貸款資金用途與流向之控管」二大新項目，除了例行檢查納入之外，並且會規畫專案金檢，最快上半年就執行。
在建商放款的金檢上，金管會將新增「建商週轉金移做建築使用之合理性」、「餘屋貸款資金用途與流向之控管」二大項檢查重點。在網紅管理上，強化管理網紅廣告行為，以保護投資人權益，投信公司新增ETF廣告行銷之辦理情形。
賴欣國指出，檢查局今年已對不動產金檢，金檢6家國銀、3家信合社、2家票券，刪選標準包括建融、餘屋貸款增量、集中度較大的銀行，明年的金檢，則會在上半年就展開行動，若人力許可，最快可能第一季就進行。
建商周轉金若轉而用在土建融或其他購地貸款，和用途不符，就會要求金融機構加強控管。
賴欣國進而說明，由於餘屋貸款金額仍高，尤其建商再透過餘屋貸款來取得資金，是否再投入其他不動產，或是餘屋貸款居高不下都不還，或是作為還款來源的銷售計畫是否並不可行，這些都將是金檢重點。
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