超高齡時代來臨 分階段規畫打造樂退人生

台灣即將於明年邁入超高齡社會，意味著醫療需求和長期照護壓力勢必大幅增加，若單靠政府提供的基本保障，可能無法滿足退休後的生活需求，磊山保經建議從剛踏入社會時，就系統性的盤點財務資源，並妥善規劃醫療與長期照護風險的轉嫁策略。

針對每個人不同的經濟能力與負擔條件，磊山保經台中營運處業務副總何美齡提出「先求有，再求好」的規劃原則，可根據人生階段的需求進行分階段的保障規劃。

她建議從基礎保障著手，例如醫療險與壽險，優先應對日常風險，隨後逐步增加重大疾病險、長期照護險，以及年金險、儲蓄險與投資險等進階保障，逐層構建完善的財務與風險管理計劃。

何美齡強調動態調整的重要性，定期檢視人生規劃，確保保障內容隨需求變化同步更新，避免保障不足或過度配置所帶來的壓力，這樣的做法不僅能輕鬆應對生命中的各種挑戰，更能實現生活的長期安穩與無憂。

在財務規劃方面，何美齡建議從分析收入與支出結構著手，檢視現有的投資與儲蓄方式，確認風險管理策略是否完善，並制定符合個人目標的行動計畫。

以25歲的小陳為例，他每月存下1萬元，進行財務規劃，投入年報酬率6 %的投資型保單中，連續存款20年，等到64歲退休時，可領約1300多萬，且第一時間就擁有百萬身價保障家庭。

如果他的同學小張認為退休規劃不急，直到35歲才開始儲蓄，同樣投入6 %報酬率的投資型保單，每月存1萬元存20年，累積至64歲，僅可領約700多萬。

兩者起步時間的差距，雖投入一樣的儲蓄，最終竟相差近600萬元，充分彰顯提早財務規劃的重要性。