新安產險落實公平待客 獲頒多項 ISO 系統驗證

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
新安東京海上產險續獲頒多項ISO系統驗證，落實公平待客原則。圖/新安東京海上產險提供
新安東京海上產險續獲頒多項ISO系統驗證，落實公平待客原則。圖/新安東京海上產險提供

新安東京海上產險今年獲頒並取得「ISO 10002客訴品質管理系統」驗證，亦通過「ISO 22301：2019營運持續管理系統」、「ISO 27001資訊安全管理系統」及「ISO 27701隱私資訊管理系統」等多項驗證續評，展現出對於客訴處理、資訊安全管理及個人資料保護作業的努力。

新安東京海上產險總經理賴麗敏表示，為協助客戶在瞬息萬變的生活中對應各式風險，通過取得ISO國際標準驗證可加速優化服務品質與經營效能，主動優化客服和客訴處理程序，降低客戶申訴機率，於今年10月正式獲頒「ISO 10002客訴品質管理系統」驗證。

資訊安全與客戶隱私是新安東京海上產險公司治理的重要章節，自2017年導入「ISO 27001資訊安全管理系統」，連續8年通過國際標準驗證，且自2021年導入「ISO 27701隱私資訊管理系統」已連4年通過驗證，並鼓勵同仁考取資安證照，國際資安證照數量是產險業第一。

為強化風險管理機制，確保各項服務及業務營運不中斷，達到健全永續經營的目標，於2023年1月正式取得國際營運持續管理標準「ISO22301：2019營運持續管理機制」驗證，作為公司布建營運不中斷的重要關鍵基石。

東京 產險 資安

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