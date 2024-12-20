央行緊縮房貸 將專案金檢

中央銀行房市管制將「化明為暗」，明年起將對國銀揮專案金檢大刀、持續緊縮房貸。央行昨（19）日召開理監事會，雖未加碼第八波房市管制，但總裁楊金龍強調，銀行不動產貸款集中度仍高，央行將審視銀行房貸降溫計畫的落實情況。

另外，近期央行透過金檢發現銀行有三大缺失態樣，未來將加強不動產貸款金檢，要求銀行落實央行規定並改善缺失。

央行總裁楊金龍談話重點

楊金龍表示，第一類缺失樣態是貸款成數超過法定上限；第二類是利用周轉金等其他名目貸款增加貸款金額；第三類為其他缺失，像是辦理自然人第二戶購屋貸款，借款人無實質換屋需求，銀行仍給予換屋協處措施等。

楊金龍表示，央行採取第七波房市管制後，房市交易已縮減、民眾對房價上漲預期心理趨緩，「我先前一直強調，希望第七波管制要把市場對房價會一直上漲的預期心理冷卻下來，現在有初步效果，全體銀行貸款10月、11月年增率都有彎下來」，儘管如此，銀行不動產貸款集中度仍居高、來到37.4%。

楊金龍表示，央行在今年8月對銀行道德勸說，希望銀行提出房貸降溫計畫，今年第4季到明年第4季會持續監控，透過專案金檢，檢視銀行提報的計畫和實際承作的數據有沒有落差。

楊金龍昨天透露，央行請國銀自主提出房貸降溫計畫，有九家被央行退件、要求重新擬定，這場「補考」，也還有一家銀行被央行二度「打槍」，顯示央行很serious（認真的）；他還說，要讓大象轉身，必須讓牠慢慢地轉、速度不能太快，一旦跌倒就會爬不起來，像某些國家一樣，後續會很麻煩，央行才會向銀行道德勸說，也和金管會、財政部密切合作。

金管會昨並宣布，2025年上半年將對本國銀行、信合社和票券做不動產放款專案金檢，檢查重點新增兩大項，一、建商周轉金移做建融的合理性，二、餘屋貸款資金用途與流向控管，金檢對象則是不動產放款集中度較高者金融機構。