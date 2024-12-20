央行利率連三凍 沒有偏鴿可能

中央銀行昨（19）日決議利率「連三凍」，重貼現率維持2%，為16年高點。對於貨幣政策基調，總裁楊金龍表示，「目前利率政策是合適的，除非明年上修通膨預測、經濟依然強勁，當然就要比現在更緊」，他還說，台灣貨幣政策「目前沒有偏鴿的可能」，暗示台灣跟進聯準會降息的機率不高。

央行指出，近月台灣出口穩健增加。年中以來，資本設備進口大增，投資增溫，消費成長，央行預估，今年經濟成長由3.82%上修至4.25%；展望明年，預期全球貿易量穩健成長，且新興科技應用需求強勁，將續帶動台灣出口及民間投資成長；加上最低工資與軍公教薪資調升，預期民間消費續增，明年經濟成長從3.08%上調至3.13%。

楊金龍指出，今年以來國內通膨緩步回降，明年可望續降至2%以下。預估今年CPI年增率，央行由2.16%略為上調至2.18％，核心CPI則由1.94%下調至1.9%。展望明年，台灣CPI與核心CPI年增率續降為1.89%與1.79%，低於「通膨警戒線」2%。

楊金龍坦言，目前還沒把明年美國經貿政策變動放在模型裡，因不確定性太大，明年央行貨幣政策是否偏緊，要視數據而定，明年3月與6月對CPI的預測會非常關鍵。

楊金龍還說，目前聯準會預期美國經濟會比預期強，但通膨下降速度比預期慢，通膨要到2027年才能達到2%目標，較原預期延後一年，也導致金融市場有點shock（震驚）。未來央行將持續關注五大風險，包括：國內通膨發展情勢、美國經貿政策變化、主要經濟體貨幣政策調整步調、中國大陸經濟成長放緩風險，及地緣政治衝突、極端氣候等對國內經濟金融情勢影響，並適時調整貨幣政策。