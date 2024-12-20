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美股先盛後衰 道瓊勉強收漲15點 結束50年來最長連跌

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亞幣全倒 台幣貶1.87角

經濟日報／ 記者楊筱筠陳美君／台北報導
新台幣單日貶1.87角，貶幅0.57％位居亞幣中段班。聯合報系資料照
新台幣單日貶1.87角，貶幅0.57％位居亞幣中段班。聯合報系資料照

美國聯準會（Fed）主席鮑爾鷹派談話，讓美股崩跌千點，主要亞幣昨（19）日全倒，新台幣單日貶1.87角，貶幅0.57％位居亞幣中段班。

央行總裁楊金龍昨日表示，新台幣貶幅還好，並沒有驚慌現象，央行密切關注capital flow（資本流動），所以新台幣波動幅度並不大。

鮑爾談話使得點陣圖呈現2025年降息幅度遠低於市場預期，台北股匯雙跌，新台幣昨日爆出32.555億美元天量，重貶1.87角或貶0.57％，收32.668元，寫逾四個月以來新低點。

央行 新台幣 美國聯準會

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