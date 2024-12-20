我國即將在2025年步入超高齡社會，未來每五人就有一人為65歲以上長者，且根據衛福部最新統計，國人「不健康餘命」長達八年之久，意指終其一生，可能被慢性病纏身甚或需要仰賴他人照顧，而其中最需要照護者投入大量心力與財力照護的即是失智症患者，如何有效應對這些挑戰，成為每個家庭亟待解決的問題。

根據國際失智協會預測，全球有超過5,500萬名失智者，到2025年預計將成長至1.39億人，每3秒鐘就會新增一位失智症患者，而在台灣，85歲以上的長者中，每五位就有一位罹患失智症，如因罹患失智陷入長照狀態，根據衛福部最新資料指出，失智者平均每人每年的總醫療費用支出約為53.3萬元，平均每月費用高達4.4萬元，若病程長達十年，累積費用可高達533萬元，對於照護者來說也是一種沉重的經濟壓力。

有鑑於此，國泰人壽新推出類長照特傷險「國泰人壽滿溢寶特定傷病定期健康保險（定期給付型）（外溢型）」（簡稱滿溢寶），補足中高齡階段包含失智症等12項容易造成長照狀態的特定疾病保障，並設「無理賠關懷保險金」機制，如在繳費期滿後10年無罹患條款約定的12項特定傷病之一，可領回年繳應繳保費總額1.02倍保障，此外，如不幸罹患特定傷病，保險金還可分期給付，以確保妥善運用於長照支出。

以40歲男性投保滿溢寶，保額300萬，選擇20年期繳費，每年繳費約13.6萬為例，到70歲時如持續健康，不僅能領回約288萬的滿期金，還能持續享有12項特定傷病的300萬保障到90歲，為中高齡階段的生活提供完整照護。

國泰人壽建議，高齡族群健康狀況通常較脆弱，也可能對保險規劃有影響，建議趁年輕健康時，盡早進行長照規劃，避免醫療照護費用侵蝕到老後生活品質。