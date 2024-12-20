一銀挺ESG三度獲殊榮

第一銀行深耕ESG，績效表現獲高度肯定，榮獲行政院國家永續發展委員會頒發企業類國家永續發展獎，為公股銀行中唯一獲獎銀行，更是金融業唯一三度獲獎企業，展現樹立永續金融ESG標竿典範，由行政院長卓榮泰頒獎，第一銀行董事長邱月琴代表受獎。

第一銀行全面審視聯合國永續發展目標（SDGs），透過行內ESG永續發展委員會運作架構，將SDGs與核心業務連結，訂定永續發展目標與行動方案，納入業務發展與服務流程，透過治理、低碳、轉型及影響等四大面向邁向永續。

一銀積極推動董事會與高階管理階層參與ESG議題教育訓練，並將員工的ESG績效納入綜合績效考評中。另運用永續金融相關投資、放款、商品及營運，持續提升永續績效、達成減碳目標及落實自然生態保育；「e起動起來ESG淨零優惠融資專案」協助企業取得優惠利率資金。

今年一銀再擴大煤炭相關產業貸款限制，針對煤炭開採、燃煤發電、煤炭基礎設施占營收比逾30％之企業、非典型油氣相關專案融資及其上游開採、生產、基礎設施占營收比逾15％之企業貸款，未來均不再新增承作，既有授信額度到期亦將逐步減降，致力達成2030年全面汰除目標。

一銀也持續推動建築物低碳與能源使用轉型，迄今有38處建築物取得內政部頒發綠建築標章、23間分行建置太陽能發電系統及22處營運據點使用綠電達480萬度；響應減塑，總行大樓員工餐廳設置無塑環保清潔劑販賣機，並鼓勵員工自備回收容器。另外，一銀持續優化數位金融服務介面，結合各項數位金融業務及Open API串接，實現「金融即生活」願景。

一銀亦推動數位與永續金融轉型教育、建立人才發展、激勵與留任計畫，開辦人工好孕假。此外，推動反金融詐騙，前進校園分享阻詐實務，結合藝術文創、體育競技、社會關懷等主題，發揮永續金融先行者影響力。