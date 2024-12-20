金融教育是防範金融詐騙的第一道防線，為普及金融教育並避免原住民朋友成為詐騙集團目標，凱基人壽早於2021年即深入原住民部落進行金融知識及防詐推廣，鼓勵凱基人壽的原住民業務同仁回鄉宣導服務，進行「原力崛起 凱壽友你」系列防詐宣導暨金融保險講座，發揮在部落社群間影響力，幫助更多原住民朋友強化識詐、防詐能力。

凱基人壽志工團此次在資深協理朱希茂及昊昱通訊處總監林靜香攜手帶領下，內外勤同仁一同前往桃園市復興區原民部落，分享新型態詐騙手法，包括運用AI換臉、變聲等以假亂真的方式，稍有不慎就會落入詐騙陷阱中，並以輕鬆有趣的案例情境及有獎徵答方式，在課程互動中提醒原住民朋友平日要具備高風險意識，並教導在投保時須慎重評估自身需求。

活動中部落里民也熱情回饋：「防詐資訊很有用，原來現在科技這麼進步，以為是親人朋友打來，卻可能是要來騙我錢的，以後會更加小心」。志工團此行也準備豐富愛心物資，並購買當地原民小農的農產品，讓他們感受凱基人壽的熱忱。

志工團中的業務主任鐘大偉就是長期回鄉服務的原住民業務同仁，此行也發揮在部落社群間的溝通優勢，成為傳遞正確保險知識與觀念的橋樑。他指出，原住民朋友保險觀念較為薄弱，普遍保障不足，再加上保險商品專業度高，需要轉化成易懂語言、案例說明，才能幫助他們理解；過去曾經幫一位族人保單健檢，發現他同性質保單買了很多張，但保險缺口卻沒有補足，就建議他投保醫療險，後來他因病住院，投保的醫療險就派上用場，轉嫁了醫療費用，可以安心休養，之後他逢人就誇讚保險的好處，成為最佳見證人。

鐘大偉說：「很感謝公司持續推廣金融防詐，普及保險知識，讓他能夠回鄉服務，幫助更多原住民家庭都能被照顧，能夠建構起保障安全網」。凱基人壽將持續秉持公平待客的核心價值，因應多元族群的多元需求，致力提供完善的商品與服務，從保險保障到金融素養二大層面提升，全方位協助原民家庭強化自身財務韌性，打造友善平權環境，為永續共好的多元社會盡一份心力。