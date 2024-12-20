凱基人壽致力於創新永續作為，榮獲行政院國家永續發展委員會主辦之「113年國家永續發展獎」殊榮。凱基人壽以穩健的財務績效與持續深化永續作為，致力於為所有利害關係人創造長期價值。

凱基人壽總經理郭瑜玲出席頒獎典禮時表示，「榮獲國家永續發展獎，是對我們長期努力的肯定。我們將持續秉持穩健經營的核心策略，透過創新的永續行動，實現企業與社會的共榮共好。」

凱基人壽以穩健的資產負債管理策略為基礎，在責任投資領域深耕發展，透過氣候行動與支持減碳計畫，引領被投資公司朝永續轉型。包括積極參與再生能源專案投資、倡導綠色金融，成為推動產業減碳的關鍵力量，實現綠色永續未來。

面對台灣人口高齡化與保額普遍不足的挑戰，凱基人壽持續推動商品結構轉型，聚焦於能滿足保障與健康需求的產品上。為強化國人失智保障，推出業界首張結合「失智+壽險」之保單，實質回應社會日益重視之失智議題，降低高齡化帶來的長照問題及經濟負擔。

凱基人壽長期以「公平同理，待客如己」的服務精神，推動普惠金融，為弱勢族群打造友善平等的保險消費體驗，包括導入手語翻譯服務、優化企業官網無障礙網頁與APP雙平台，為聽障及視障朋友排除使用金融服務的阻礙。

隨著新住民及其子女在台灣社會中日益重要的角色，凱基人壽率先導入「新住民多國語言真人翻譯服務」，並率先展開對新住民族群的金融教育計畫，幫助他們提升金融素養。同時，培訓新住民通譯員加強保險專業，並輔導報考壽險業務員證照，拓展就業機會，協助新住民家庭在台安居樂業。同時，公司鼓勵所有員工積極投入社會參與，並建立與在地社區的深厚連結，成為地方發展的重要夥伴。

凱基人壽致力於維護所有利害關係人的權益及福祉，讓安定社會的保障力量能持續擴大。在淨零碳排、數位轉型以及社會共融等議題上不遺餘力，並於今年以來在國內外ESG評比中屢獲佳績。展望未來，凱基人壽更深化經營方針與永續議題的整合，朝向「最受推薦和信賴的壽險公司」的願景前進。