壽險前11月新契約保費增19%
壽險業保費收入續增。壽險公會昨（19）日公布，今年前11月壽險保費收入（加計負債）合計為2兆1,446億元，年增8.8%；其中新契約保費收入7,394億元，年增19%，續年度保費收入1兆4,051億元，年增4.1%；在各類險種裡，僅傳統型年金險較去年同期減少35%，壽險公會分析，可能與壽險公司為逐步接軌IFRS 17，變更銷售策略，例如躉繳轉期繳有關。
壽險公會指出，傳統型保險商品部分，傳統型壽險新契約保費收入4,479億元，較去年同期增加18.6%。另外，傳統型年金險新契約保費45億元，年減35%。
在投資型保險商品部分，投資型壽險新契約保費收入1,101億元，年增32.2%；投資型年金險新契約保費收入1,813億元，年增13%，主要是近期股市多頭走勢，連帶提升投資型保單銷售熱度，整體投資型保險商品新契約保費2,915億元，年增19.5%。
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